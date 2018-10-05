TripAdvisor'dan yer ayırtacak
KULLANICILARIN internet üzerinden restoranlar için rezervasyon yapmasını sağlayan Reztoran.com, dünyanın en büyük seyahat sitesi TripAdvisor ile işbirliği yaptı.
Bu işbirliği sayesinde Tripadvisor’da restoranlar görüntülerken tek bir butonla Reztoran.com altyapısı üzerinden ücretsiz şekilde rezervasyon yapabilmek mümkün hale geldi. Bu iş birliğinin turizme de büyük katkı sağlayacağını belirten Reztoran.com kurucusu Irmak Dönmez, "Global markalarla yaptığımız çalışmalara TripAdvisor ile devam ediyoruz. Dünyanın en büyük markalarından biri olma yolunda ilerleyen TripAdvisor ile yaptığımız bu anlaşma yabancı turistlerin Türkiye’deki restoranları keşfetmelerini ve buralara erişimini da kolaylaştıracak. Bu durumun restoran ve turizm sektörüne gün geçtikçe artan bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Reztoran, İstanbul, İzmir, Ankara, Çeşme ve Bodrum'da 900'ün üzerinde üye restorana ücretsiz rezervasyon imkanı sağlıyor. 2014'ten bu yana 200 bin kişiye hizmet sunan ve 900 bin kişiye masa bulan firma, global markalarla yaptığı işbirlikleriyle de dikkat çekiyor.
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