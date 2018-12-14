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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun Kuburlu
14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Tribünde yabancı 'sınır'ı yok

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Tribünde yabancı 'sınır'ı yok

Turist sayısının 40 milyonu aşması, stadyumlardaki yabancı taraftar sayısını da arttırdı. Son 2.5 sezonda Süper ve 1. Lig maçlarını izleyen yabancı taraftar sayısı 132 bine yaklaştı. Bu sezon yabancıların tercih ettiği ilk takım Galatasaray, en çok yabancının izlediği maç Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oldu.

TURİZM sektörü 2018 yılında 40 milyon turist barajını aşarken, bu yükseliş futbol endüstrisine de yaradı. Son iki sezonda Passolig kartı çıkartıp, Türkiye’deki statlarda maç izleyen yabancı taraftar sayısı 132 bine yaklaştı. 90 farklı ülkeden yabancı Passolig kart sahibi olurken, ilk sırayı Almanlar aldı. Yabancı taraftarların ilk tercihi Galatasaray olurken, İstanbulspor 4 büyüklerden sonra en çok yabancı taraftara sahip takım oldu. Bu sezon Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise bu güne kadar en çok yabancının takip etti maçlar listesinde ilk sırayı aldı.

Tribünde yabancı sınırı yok

REKOR BEKLENİYOR

Passolig verilerine göre, 2016-2017 sezonu itibariyle maçlara girmek için kart başvurusu yapan yabancı 2017 yılı itibariyle artış gösterdi. 2016-2017 futbol sezonunda 33 bin 68 yabancı Passolig kartı çıkarttı. Ancak yabancıların Süper Lig ve 1. Lig’e olan ilgisi geçtiğimiz sezon büyük bir sıçrama yaptı. Özellikle 2017’nin ikinci yarısı turizm sektöründe yaşanan canlanma futbol turistinin sayısını da arttırdı. Bir sezon boyunca 60 bin yabancı Passolig kartı çıkarttı. Bu sezon ise henüz ligin 15’inci haftası olmasına rağmen 38 bin yabancı taraftar Türkiye’deki statlarda yerini aldı. Bu sezon sonuna kadar ise yabancı futbolseverlerin sayısının 65 bine ulaşması bekleniyor. Son 2.5 sezonda toplam 132 bin yabancı taraftara ulaşıldı.

İSTANBULSPOR SÜRPRİZİ

Bu sezon ilk 15 haftalık periyotta kart çıkartan yabancı taraftarların ilk tercihi Galatasaray oldu. 10 bin 928 yabancı taraftar Galatasaray’ın maçlarını izledi. İkinci sırada ise Beşiktaş var. Siyah-beyazlıların maçlarını bu sezon 5 bin 475 yabancı Vodafone Park’ta takip etti. 3’üncü sırada ise Fenerbahçe bulunuyor. Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı sergileyemese de 4 bin 469 yabancı Fenerbahçe’yi kendi stadında izledi. 4’üncü sırada ise Trabzonspor bulunuyor. Borda-mavili takımın yabancı taraftar sayısı bin 692. 5’inci sırada ise 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor var. Sarı-siyahlı ekibin yabancı taraftar sayısı bin 395.

Son 2.5 sezonda 90 farklı ülkeden yabancı taraftar Passolig kartı çıkarttı.

Tribünde yabancı sınırı yok

FB-BJK DERBİSİ REKOR KIRDI

BU sezon en çok yabancının izlediği maç ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oldu. Ülker Stadı’ndaki maçı toplamda 40 binden fazla futbolsever izlerken, 1462 taraftar ise yabancı ülke vatandaşıydı. Bu yabancılar ise 61 farklı ülkeden maç için Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye turist getiren şirketler, maçlara büyük bir ilgi olduğunu belirterek, “Turistler stadı ve atmosferi görmek için maçlara gitmek istiyor” dedi.

Tribünde yabancı sınırı yok

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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