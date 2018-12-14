Tribünde yabancı 'sınır'ı yok

TURİZM sektörü 2018 yılında 40 milyon turist barajını aşarken, bu yükseliş futbol endüstrisine de yaradı. Son iki sezonda Passolig kartı çıkartıp, Türkiye’deki statlarda maç izleyen yabancı taraftar sayısı 132 bine yaklaştı. 90 farklı ülkeden yabancı Passolig kart sahibi olurken, ilk sırayı Almanlar aldı. Yabancı taraftarların ilk tercihi Galatasaray olurken, İstanbulspor 4 büyüklerden sonra en çok yabancı taraftara sahip takım oldu. Bu sezon Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise bu güne kadar en çok yabancının takip etti maçlar listesinde ilk sırayı aldı.

REKOR BEKLENİYOR

Passolig verilerine göre, 2016-2017 sezonu itibariyle maçlara girmek için kart başvurusu yapan yabancı 2017 yılı itibariyle artış gösterdi. 2016-2017 futbol sezonunda 33 bin 68 yabancı Passolig kartı çıkarttı. Ancak yabancıların Süper Lig ve 1. Lig’e olan ilgisi geçtiğimiz sezon büyük bir sıçrama yaptı. Özellikle 2017’nin ikinci yarısı turizm sektöründe yaşanan canlanma futbol turistinin sayısını da arttırdı. Bir sezon boyunca 60 bin yabancı Passolig kartı çıkarttı. Bu sezon ise henüz ligin 15’inci haftası olmasına rağmen 38 bin yabancı taraftar Türkiye’deki statlarda yerini aldı. Bu sezon sonuna kadar ise yabancı futbolseverlerin sayısının 65 bine ulaşması bekleniyor. Son 2.5 sezonda toplam 132 bin yabancı taraftara ulaşıldı.

İSTANBULSPOR SÜRPRİZİ

Bu sezon ilk 15 haftalık periyotta kart çıkartan yabancı taraftarların ilk tercihi Galatasaray oldu. 10 bin 928 yabancı taraftar Galatasaray’ın maçlarını izledi. İkinci sırada ise Beşiktaş var. Siyah-beyazlıların maçlarını bu sezon 5 bin 475 yabancı Vodafone Park’ta takip etti. 3’üncü sırada ise Fenerbahçe bulunuyor. Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı sergileyemese de 4 bin 469 yabancı Fenerbahçe’yi kendi stadında izledi. 4’üncü sırada ise Trabzonspor bulunuyor. Borda-mavili takımın yabancı taraftar sayısı bin 692. 5’inci sırada ise 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor var. Sarı-siyahlı ekibin yabancı taraftar sayısı bin 395.

Son 2.5 sezonda 90 farklı ülkeden yabancı taraftar Passolig kartı çıkarttı.

FB-BJK DERBİSİ REKOR KIRDI

BU sezon en çok yabancının izlediği maç ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oldu. Ülker Stadı’ndaki maçı toplamda 40 binden fazla futbolsever izlerken, 1462 taraftar ise yabancı ülke vatandaşıydı. Bu yabancılar ise 61 farklı ülkeden maç için Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye turist getiren şirketler, maçlara büyük bir ilgi olduğunu belirterek, “Turistler stadı ve atmosferi görmek için maçlara gitmek istiyor” dedi.