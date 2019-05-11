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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Treni beklerken fiyatlar yükseldi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Treni beklerken fiyatlar yükseldi

Gebze-Halkalı tren hattı hizmete girdi. 76 kilometre uzunluğundaki güzergâhta yolculuk süresini 115 dakikaya indiren hat, konut fiyatlarını da etkiledi. 2013-2019 yılları arasında istasyon bulunan ilçelerde fiyatlar yüzde 100’ü aşan oranda arttı.

MART ayında açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı gayrimenkul sektörünü de etkiledi. Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km’lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken, yakın noktada bulunan konutların hem kiraları hem de satış fiyatları arttı. Gayrimenkul değerleme şirketi TSKB tek tek ilçelerdeki fiyat değişimini inceledi. 2013 yılından bu bugüne kadar olan değişime baktığımız Avrupa yakasında yüzde 68 ile yüzde 199 arasında fiyatlar arttı. Anadolu yakasındaki fiyat artışı da yüzde 134’de kadar yükseldi.

AVRUPA YAKASI ÖNDE

6 yılda 2. el konutlarda fiyatlar Avrupa yakasında Yeşilköy’de yüzde 199, Küçükçekmece Cennet’te yüzde 186, Halkalı’da yüzde 122 oranında arttı. Anadolu yakasında ise Üsküdar’da yüzde 134, Göztepe’de yüzde 104, Erenköy’de yüzde 103, Gebze’de yüzde 119 arttı. Anadolu yakasında kimi bölgelerde ise son yıllarda fiyatların beklenen kadar artmadığı hatta gerilediğini görüyoruz. 2016-2019 yıllarına baktığımızda değer artışları ilk 3 yıla göre geride kalıyor. Bostancı’da 3 yılda fiyatlar yüzde 12 gerilerken, Üsküdar’daki gerileme yüzde 20’yi buluyor. Gayrimenkul değerleme uzmanlarına göre lüks konut arzının bu bölgelerde artması fiyat düşüşlerinde etkili oldu.

Banliyö hattının gayrimenkul fiyatlarına etkisini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, özellikle şehrin gelişim çeperlerinde fiyat artışında projenin etkisinin daha net olduğunu dile getirdi. Maya, “Kentin en uzak noktalarından kent merkezine ulaşım sağlayan projelerde değer artışının çeperlerde daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bunun temel sebebinin başında çeperlerdeki konut fiyatlarının daha ulaşılabilir mertebelerde olması. Hattın hayata geçmesiyle Anadolu yakasında transfer noktası olan Tuzla’da gayrimenkul fiyatlarının en fazla etkilendiği bölge olduğunu söyleyebiliriz. Üsküdar’da da değer artışı diğer bölgelere göre öne çıkıyor. Avrupa yakasında Halkalı bölgesinin projeden daha çok etkilendiği anlaşılıyor. Tabii kent merkezine yaklaştıkça değer değişim etkilerini tek bir hatta ya da tek bir projeye bağlamak doğru bir yaklaşım olmaz” dedi.

6 YIL SONRA AÇILDI

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 1969’dan bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013’te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eş zamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Marmaray’la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları başladı. 12 Mart tarihinde Gebze Halkalı Tren Hattı’nın açılışı yapıldı.

EN UCUZ EVLER NEREDE?

HALKALI-Gebze hattında Halkalı ve Mustafa Kemal istasyonlarına yakın çevrede metrekaresi 3 bin 450 liraya ev bulmak mümkün. Anadolu yakasında seçenek daha fazla. Tuzla’da metrekare fiyatı 3 bin 200 lira, Gebze’de 2 bin 375 lira, Osmangazi’de 2 bin 238 lira, İçmeler’de 2 bin 900 lira, Güzelyalı’da 2 bin 700 lira. Yatırımın kendini kaç yılda amorti ettğine baktığımızda en avantajlı bölgelerden Halkalı’da amortisman süresi 18 yıl, Mustafa Kemal’de 19 yıl.

Treni beklerken fiyatlar yükseldi

Treni beklerken fiyatlar yükseldi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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