Treni beklerken fiyatlar yükseldi

MART ayında açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı gayrimenkul sektörünü de etkiledi. Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km’lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken, yakın noktada bulunan konutların hem kiraları hem de satış fiyatları arttı. Gayrimenkul değerleme şirketi TSKB tek tek ilçelerdeki fiyat değişimini inceledi. 2013 yılından bu bugüne kadar olan değişime baktığımız Avrupa yakasında yüzde 68 ile yüzde 199 arasında fiyatlar arttı. Anadolu yakasındaki fiyat artışı da yüzde 134’de kadar yükseldi.

AVRUPA YAKASI ÖNDE

6 yılda 2. el konutlarda fiyatlar Avrupa yakasında Yeşilköy’de yüzde 199, Küçükçekmece Cennet’te yüzde 186, Halkalı’da yüzde 122 oranında arttı. Anadolu yakasında ise Üsküdar’da yüzde 134, Göztepe’de yüzde 104, Erenköy’de yüzde 103, Gebze’de yüzde 119 arttı. Anadolu yakasında kimi bölgelerde ise son yıllarda fiyatların beklenen kadar artmadığı hatta gerilediğini görüyoruz. 2016-2019 yıllarına baktığımızda değer artışları ilk 3 yıla göre geride kalıyor. Bostancı’da 3 yılda fiyatlar yüzde 12 gerilerken, Üsküdar’daki gerileme yüzde 20’yi buluyor. Gayrimenkul değerleme uzmanlarına göre lüks konut arzının bu bölgelerde artması fiyat düşüşlerinde etkili oldu.

Banliyö hattının gayrimenkul fiyatlarına etkisini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, özellikle şehrin gelişim çeperlerinde fiyat artışında projenin etkisinin daha net olduğunu dile getirdi. Maya, “Kentin en uzak noktalarından kent merkezine ulaşım sağlayan projelerde değer artışının çeperlerde daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bunun temel sebebinin başında çeperlerdeki konut fiyatlarının daha ulaşılabilir mertebelerde olması. Hattın hayata geçmesiyle Anadolu yakasında transfer noktası olan Tuzla’da gayrimenkul fiyatlarının en fazla etkilendiği bölge olduğunu söyleyebiliriz. Üsküdar’da da değer artışı diğer bölgelere göre öne çıkıyor. Avrupa yakasında Halkalı bölgesinin projeden daha çok etkilendiği anlaşılıyor. Tabii kent merkezine yaklaştıkça değer değişim etkilerini tek bir hatta ya da tek bir projeye bağlamak doğru bir yaklaşım olmaz” dedi.

6 YIL SONRA AÇILDI

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 1969’dan bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013’te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eş zamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Marmaray’la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları başladı. 12 Mart tarihinde Gebze Halkalı Tren Hattı’nın açılışı yapıldı.

EN UCUZ EVLER NEREDE?

HALKALI-Gebze hattında Halkalı ve Mustafa Kemal istasyonlarına yakın çevrede metrekaresi 3 bin 450 liraya ev bulmak mümkün. Anadolu yakasında seçenek daha fazla. Tuzla’da metrekare fiyatı 3 bin 200 lira, Gebze’de 2 bin 375 lira, Osmangazi’de 2 bin 238 lira, İçmeler’de 2 bin 900 lira, Güzelyalı’da 2 bin 700 lira. Yatırımın kendini kaç yılda amorti ettğine baktığımızda en avantajlı bölgelerden Halkalı’da amortisman süresi 18 yıl, Mustafa Kemal’de 19 yıl.