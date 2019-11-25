Trendyol indirimi ne zaman? 25 Kasım Trendyol Efsane günler indirimleri başladı mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrendyol indirimi ne zaman? 25 Kasım Trendyol Efsane günler indirimleri başladı mı?
GeriEkonomi Trendyol indirimi ne zaman? 25 Kasım Trendyol Efsane günler indirimleri başladı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
25.11.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Trendyol indirimi ne zaman? 25 Kasım Trendyol Efsane günler indirimleri başladı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trendyol indirimi ne zaman? 25 Kasım Trendyol Efsane günler indirimleri başladı mı?

Trendyol Efsane günler indirimleri 25 Kasım Pazartesi günü resmen başladı. Hepsiburada'nın Efsane Cuma indirimlerinin ardından bu kez Trendyol Efsane Günler ile indirim furyasına dahil oldu. Peki, Trendyol efsane günler indirimleri ne zamana kadar devam edecek? İşte, alışveriş yapmak isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı Efsane Günler Trendyol indirimleri hakkında detaylı bilgiler

Efsane Günler Trendyol indirimleri, 25 Kasım Pazartesi günü başlayıp 29 Kasım Cuma günü sona erecek. Yurt dışında Black Friday (Kara Cuma) olarak bilinen ancak ülkemizde Efsane Cuma ve Efsane Günler tarzında isimlerle anılan indirim günleri, Trendyol ile devam edecek. Trenyol Efsane Günler indirimleri içerisinde ayakkabı, saat, telefon, gibi pek çok ürün yer alacak. 

TRENDYOL İNDİRİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRENDYOL SİPARİŞLERİ NE ZAMAN GELİR?

• Satın aldığınız ürünler ürün detay sayfasında belirtilen teslimat tarih aralığında teslim edilir. Satın aldığınız ürünlerin teslimat tarihine "Hesabım" bölümünde “Siparişlerim“ sayfasından da ulaşabilirsiniz.

• Üründe “24 saatte kargoda” yazısı var ise siparişiniz 24 saat içinde kargoya verilir. Bu ürünler “HIZLI TESLİMAT” ürünleridir.

• Sipariş dağıtıma çıktığında kargo firması tarafından SMS ile bilgilendirilirsiniz.

• Kargoya verildikten sonra siparişinizin kargo aşamalarını "Hesabım" bölümünde “Siparişlerim“ sekmesinde bulunan “Kargom Nerede?" linkinden takip edebilirsiniz.

TRENDYOL İNDİRİM KUPONLARI NASIL KULLANILIR?

Eğer varsa Kupon/kodlarınızı aşağıdaki 2 farklı şekilde kullanabilirsiniz.

1. Hesabım>İndirim Kuponlarım sayfasında kuponlarınızın kullanım koşullarını kontrol edebilirsiniz. Yanında “Ürünleri Gör” butonu olan kuponlar sadece belirli ürünlerle kullanılabilir. Bu butona tıklayıp kuponlarınızı kullanabileceğiniz ürünleri listeleyebilirsiniz.

i. Ürünü sepete ekleyin.

ii. Sipariş özetinin hemen altında İndirim kodu/kuponu butonuna tıklayıp seçenekler arasından kuponunuzu seçin ya da kodunuzu yazdıktan sonra sayfanın altındaki “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.

2. Ürün detay sayfasında ve sepette “Bu butik indirimlere kapalıdır” ibaresi olmayan herhangi bir ürünü sepetinize ekleyip, sepetinizdeki ürünlerin altındaki İndirim Kodu/Kuponu alanına tıkladığınızda bu siparişiniz için kullanabileceğiniz kuponlar var ise görüntüleyebilirsiniz.

i. Kuponunuz varsa seçin ve “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.

ii. Kodunuz varsa kodu bu alana yazın ve “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.

İPUCU:

1. Ürün detay ve sepetim sayfasında “Bu butik indirimlere kapalıdır” ibaresini görüyorsanız o butiklerde kupon ya da kod kullanılamaz.

2. Sepette ekstra indirim olan kampanyalı ürünlerde kupon/kod kullanmayı tercih etmeniz durumunda ürüne ait kampanyalar iptal olur ve ürün fiyatından sadece kupon tutarı düşülür. Ürünlerin kampanyaları ve kupon/kodlar aynı anda kullanılamamaktadır.

3. Bir siparişte en fazla 1 adet indirim kuponu veya kodu kullanılır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle