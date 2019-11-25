Trendyol indirimi ne zaman? 25 Kasım Trendyol Efsane günler indirimleri başladı mı?
Trendyol Efsane günler indirimleri 25 Kasım Pazartesi günü resmen başladı. Hepsiburada'nın Efsane Cuma indirimlerinin ardından bu kez Trendyol Efsane Günler ile indirim furyasına dahil oldu. Peki, Trendyol efsane günler indirimleri ne zamana kadar devam edecek? İşte, alışveriş yapmak isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı Efsane Günler Trendyol indirimleri hakkında detaylı bilgiler
Efsane Günler Trendyol indirimleri, 25 Kasım Pazartesi günü başlayıp 29 Kasım Cuma günü sona erecek. Yurt dışında Black Friday (Kara Cuma) olarak bilinen ancak ülkemizde Efsane Cuma ve Efsane Günler tarzında isimlerle anılan indirim günleri, Trendyol ile devam edecek. Trenyol Efsane Günler indirimleri içerisinde ayakkabı, saat, telefon, gibi pek çok ürün yer alacak.
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TRENDYOL SİPARİŞLERİ NE ZAMAN GELİR?
• Satın aldığınız ürünler ürün detay sayfasında belirtilen teslimat tarih aralığında teslim edilir. Satın aldığınız ürünlerin teslimat tarihine "Hesabım" bölümünde “Siparişlerim“ sayfasından da ulaşabilirsiniz.
• Üründe “24 saatte kargoda” yazısı var ise siparişiniz 24 saat içinde kargoya verilir. Bu ürünler “HIZLI TESLİMAT” ürünleridir.
• Sipariş dağıtıma çıktığında kargo firması tarafından SMS ile bilgilendirilirsiniz.
• Kargoya verildikten sonra siparişinizin kargo aşamalarını "Hesabım" bölümünde “Siparişlerim“ sekmesinde bulunan “Kargom Nerede?" linkinden takip edebilirsiniz.
TRENDYOL İNDİRİM KUPONLARI NASIL KULLANILIR?
Eğer varsa Kupon/kodlarınızı aşağıdaki 2 farklı şekilde kullanabilirsiniz.
1. Hesabım>İndirim Kuponlarım sayfasında kuponlarınızın kullanım koşullarını kontrol edebilirsiniz. Yanında “Ürünleri Gör” butonu olan kuponlar sadece belirli ürünlerle kullanılabilir. Bu butona tıklayıp kuponlarınızı kullanabileceğiniz ürünleri listeleyebilirsiniz.
i. Ürünü sepete ekleyin.
ii. Sipariş özetinin hemen altında İndirim kodu/kuponu butonuna tıklayıp seçenekler arasından kuponunuzu seçin ya da kodunuzu yazdıktan sonra sayfanın altındaki “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.
2. Ürün detay sayfasında ve sepette “Bu butik indirimlere kapalıdır” ibaresi olmayan herhangi bir ürünü sepetinize ekleyip, sepetinizdeki ürünlerin altındaki İndirim Kodu/Kuponu alanına tıkladığınızda bu siparişiniz için kullanabileceğiniz kuponlar var ise görüntüleyebilirsiniz.
i. Kuponunuz varsa seçin ve “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.
ii. Kodunuz varsa kodu bu alana yazın ve “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.
İPUCU:
1. Ürün detay ve sepetim sayfasında “Bu butik indirimlere kapalıdır” ibaresini görüyorsanız o butiklerde kupon ya da kod kullanılamaz.
2. Sepette ekstra indirim olan kampanyalı ürünlerde kupon/kod kullanmayı tercih etmeniz durumunda ürüne ait kampanyalar iptal olur ve ürün fiyatından sadece kupon tutarı düşülür. Ürünlerin kampanyaları ve kupon/kodlar aynı anda kullanılamamaktadır.
3. Bir siparişte en fazla 1 adet indirim kuponu veya kodu kullanılır.
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