Transferde sönük yaz!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTransferde sönük yaz!
GeriEkonomi Transferde sönük yaz!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - SPOR EKONOMİSİ
19.07.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

Transferde sönük yaz!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transferde sönük yaz!

2018-2019 sezonu yaz transfer döneminin yarısı bitti. 9 Haziran’da başlayan transfer dönemi 31 Ağustos’ta bitecek. Son yılların en sönük transfer sezonlarından birini yaşayan Süper Lig’de 5 takım şimdiye kadar hiç bonservis parası harcamadı. 13 takım ise 21.8 milyon Euro’luk harcama yapabildi. Bu rakam geçen yaz döneminde 110 milyon Euro’ydu.

Transferde sönük yazAVRUPA futbol otoritesi UEFA’nın mali kriterleri ve yükselen kur Süper Lig’deki takımların transfer harcamalarını da etkiledi. Son yılların en sönük yaz transfer dönemini geçiren Süper Lig’de kulüpler şimdiye kadar sadece 21.8 milyon Euro’luk harcama yaptı. Kulüplerin sattığı futbolculardan elde ettiği gelir ise 24 milyon Euro’yu buldu. 5 takım yaz transfer döneminin ortasına gelinmesine rağmen hiç bonservis parası harcamadı. 31 Ağustos’ta transfer dönemi son bulacak.

 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un mali kriterler çerçevesinde UEFA ile yaptığı birçok anlaşma bulunuyor. Takımların bu anlaşmalar çerçevesinde harcamalarını kısması ya da sattığı kadar oyuncu alabilmesi öngörülüyor. UEFA ile masaya oturmak zorunda kalmak istemeyen birçok Anadolu kulübü de neredeyse hiç harcama yapmıyor. Buna bir de son dönemlerde artan kur eklenince kulüpler bu sezon tam anlamıyla kemer sıkma politikası izliyor. Transfer sezonunun bitimine yaklaşık 40 gün kaldı. Eğer kulüpler transferde son dakika sürprizi yapmazsa bu sezon gelirleri giderlerinden fazla olacak. Kulüpler geçen yaz döneminde 81 milyon Euro’luk gelir elde ederken 110 milyon Euro’luk harcama yapmıştı.

Transferde sönük yazÜCRETLER TL’YE DÖNDÜ
Süper Lig takımları oyuncularına ödediği ücretlerde de kısıtlamaya gidiyor. Son dönemde yapılan anlaşmaların Euro üzerinden değil, TL üzerinden gerçekleştiği belirtiliyor. Kulüpler ayrıca oyunculara ödedikleri ücretlere ek olarak da sözleşmelere başarı primleri ekliyor. İlk 6’ya girme, şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi’nde başarı gibi maddelerle oyuncuları motive etmeye çalışıyorlar. Mevcut sözleşmesi devam eden oyuncularla da birçok kulübün masaya oturduğu gözleniyor. Kulüpler yüksek maliyetli oyuncuların ücretlerinde indirim yapıyor ya da yolları ayırmayı tercih ediyor.

GENÇLER ÖNE ÇIKACAK
UEFA’nın mali kriterlerine uyum göstermeye çalışan kulüplerin rotayı da gençlere yönlendirdiği gözleniyor. Burada da en iddialı takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takım Berke Özer ve Barış Alıcı’yı Altınordu’dan transfer etti. 18 ve 21 yaşındaki iki genç oyuncunun toplam bonservisi 4 milyon Euro’ydu. Fenerbahçe aynı zamanda Hollanda’da oynayan genç yetenek Ferdi Kadıoğlu’nu da renklerine bağladı. Beşiktaş ise en son Eskişehirspor’un 22 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz ile anlaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump "Faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor"

Millet bahçeleri için talimat!

Konut satışında düşük faiz etkisi

Bu AVM affedilir mi