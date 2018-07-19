Transferde sönük yaz!

AVRUPA futbol otoritesi UEFA’nın mali kriterleri ve yükselen kur Süper Lig’deki takımların transfer harcamalarını da etkiledi. Son yılların en sönük yaz transfer dönemini geçiren Süper Lig’de kulüpler şimdiye kadar sadece 21.8 milyon Euro’luk harcama yaptı. Kulüplerin sattığı futbolculardan elde ettiği gelir ise 24 milyon Euro’yu buldu. 5 takım yaz transfer döneminin ortasına gelinmesine rağmen hiç bonservis parası harcamadı. 31 Ağustos’ta transfer dönemi son bulacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un mali kriterler çerçevesinde UEFA ile yaptığı birçok anlaşma bulunuyor. Takımların bu anlaşmalar çerçevesinde harcamalarını kısması ya da sattığı kadar oyuncu alabilmesi öngörülüyor. UEFA ile masaya oturmak zorunda kalmak istemeyen birçok Anadolu kulübü de neredeyse hiç harcama yapmıyor. Buna bir de son dönemlerde artan kur eklenince kulüpler bu sezon tam anlamıyla kemer sıkma politikası izliyor. Transfer sezonunun bitimine yaklaşık 40 gün kaldı. Eğer kulüpler transferde son dakika sürprizi yapmazsa bu sezon gelirleri giderlerinden fazla olacak. Kulüpler geçen yaz döneminde 81 milyon Euro’luk gelir elde ederken 110 milyon Euro’luk harcama yapmıştı.

ÜCRETLER TL’YE DÖNDÜ

Süper Lig takımları oyuncularına ödediği ücretlerde de kısıtlamaya gidiyor. Son dönemde yapılan anlaşmaların Euro üzerinden değil, TL üzerinden gerçekleştiği belirtiliyor. Kulüpler ayrıca oyunculara ödedikleri ücretlere ek olarak da sözleşmelere başarı primleri ekliyor. İlk 6’ya girme, şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi’nde başarı gibi maddelerle oyuncuları motive etmeye çalışıyorlar. Mevcut sözleşmesi devam eden oyuncularla da birçok kulübün masaya oturduğu gözleniyor. Kulüpler yüksek maliyetli oyuncuların ücretlerinde indirim yapıyor ya da yolları ayırmayı tercih ediyor.

GENÇLER ÖNE ÇIKACAK

UEFA’nın mali kriterlerine uyum göstermeye çalışan kulüplerin rotayı da gençlere yönlendirdiği gözleniyor. Burada da en iddialı takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takım Berke Özer ve Barış Alıcı’yı Altınordu’dan transfer etti. 18 ve 21 yaşındaki iki genç oyuncunun toplam bonservisi 4 milyon Euro’ydu. Fenerbahçe aynı zamanda Hollanda’da oynayan genç yetenek Ferdi Kadıoğlu’nu da renklerine bağladı. Beşiktaş ise en son Eskişehirspor’un 22 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz ile anlaştı.