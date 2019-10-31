Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTransavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi
GeriEkonomi Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.10.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Transavia Fransa hava yolu şirketi, Nantes'dan İstanbul'a haftada 2 sefer düzenleyecek.

İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali P kontuvarında tören düzenlendi. Törende kesilen pasta yolculara ve katılımcılara ikram edildi.
Törende konuşan hava yolu şirketinin bölge müdürü Caroline Wullaert, kış sezonunda pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez uçuş gerçekleştireceklerini söyledi.

Uçuşların gelen talepler doğrultusunda yaz sezonunda artırmayı istediklerini belirten Wullaert, "Seferleri 189 koltuk kapasiteli Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacağız. Tarihi ve turistik öneme sahip İstanbul seferleri ile Türkiye ile Fransa arasındaki seyahatleri artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Hava yolu şirketinin ilk yolculardan Ramazan Kılıç, İstanbul Havalimanından ikinci kez seyahat ettiğini söyledi.

Kılıç, yeni havalimanını çok beğendiğini belirterek, "Yeni açılan İstanbul-Nantes bizim için çok iyi oldu. Önceden ya Paris ya da Lyon aktarmalı olarak geliyorduk. Şimdi Nantes'dan uçağa binip direkt İstanbul'a gidip geleceğiz. İlk defa gidiyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile Nantes'ta yaşayan Kemal Yılmaz da uçuşların başlamasının kendileri için çok iyi olduğunu dile getirdi.

Nantes'a direkt uçuşun kendilerine büyük kolaylık getireceğini vurgulayan Yılmaz, "Şimdi Nantes'a indiğimiz zaman 15 dakikada evimizdeyiz. İnşallah bunun devamı gelir. Nantes çok büyük olduğu gibi çevresi de çok büyük. Oralarda yaşayan çok Türk var. Ciddi potansiyel var." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle