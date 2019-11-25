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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı

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Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) Yunanistan Temsilcisi Katerina Muzuraki, Şah Deniz-2 gazının Avrupa’ya açılan kapısı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) Yunanistan ayağının tamamlandığını bildirdi.

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) Yunanistan Temsilcisi Katerina Muzuraki, Yunan Haber Ajansına (ANA-MPA) yaptığı açıklamada, Avrupa'nın enerji güvenliğine ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine büyük katkı sağlayacak TAP'ın Yunanistan ayağındaki mekanik bölümün inşaatının tamamlandığını, aralıkta test aşamasına geçileceğini söyledi.

Boru hattının uluslararası güvenlik standartlarına göre inşa edildiğini ve kullanıma hazır olduğunu anlatan Muzuraki, test sürecinin tamamlanmasının ardından hattan 2020'de aşamalı olarak Yunanistan piyasasına doğal gaz verilmeye başlanacağını kaydetti.

Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın ana ülkeler olduğu TAP projesi, geçen yıl kasımda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Meriç Nehri kıyısında birbirine bağlandı. Toplam 878 kilometre uzunluğunda olacak TAP, Yunanistan sınırında TANAP'tan alacağı 10 milyar metreküplük doğal gazı Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'ni geçerek İtalya'ya ulaştıracak.

TAP ile gelecek doğal gaz Bulgaristan'ın ihtiyacının yüzde 33'ünü, Yunanistan'ın ihtiyacının yüzde 20'sini ve İtalya'nın ihtiyacının da yüzde 10,5'ini karşılayacak.

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