Traktörde ihracat zamanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTraktörde ihracat zamanı
GeriEkonomi Traktörde ihracat zamanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
08.02.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Traktörde ihracat zamanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Traktörde ihracat zamanı

Traktörde iç pazardaki yavaşlama sonrası ana sanayi firmaları, ihracat için rotalarını dünya pazarlarına çevirdi.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük buluşmaları arasında gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda traktör ve tarım makinaları üreticileri, geliştirdikleri yeni model ve teknolojileri üreticilere tanıtıyor.

Yaklaşık 70 ülkeden 850 katılımcının stant açtığı fuarda en yoğun ilgiyi ise traktör stantları görüyor. Dövizdeki spekülatif dalgalanma sonrası geçen yıl daralan traktör pazarında tüketici ilgisinin yoğun olması üretici firmaları memnun etti.

AA muhabirine traktör pazarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Traktör'ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, fuara bu yıl beklemedikleri oranda bir ilgi olduğunu, bunun zor zamanlar geçiren sektör için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.
Fuarda bu yıl değişen ekonomik şartlar çerçevesinde çiftçilerin mekanizasyona erişimini kolaylaştıracak çözüm ve alternatifler sunduklarını aktaran Akyüz, firmanın ihracat hedeflerine de önem verdiğine işaret etti.

Dönem dönem yurt içinde traktör satışında dalgalanmalar olabildiğini ifade eden Akyüz, "Geçen yıl TürkTraktör olarak Türkiye'nin ihraç ettiği 10 traktörden 9'unu firmamız üretti. İhracatımızın yüzde 80'ini ABD ve Avrupa'ya yaptık." dedi.

"İHRACATIMIZI İKİYE KATLAMAK İSTİYORUZ"

Erkunt Traktör Yurt İçi Satış Müdürü Yiğit Kosova da fuarda işlevsel traktörler ve teknolojik tarım ekipmanlarının ön plana çıktığını vurguladı.

Türkiye'de 2017'de yaklaşık 74 bin traktör satışı gerçekleştiğini anımsatan Kosova, 2018'de ise satışların yaklaşık 50 binde kaldığını kaydetti.

İç piyasadaki düşüşten sonra yeni bir vizyon belirlediklerini ifade eden Kosova, "Gelişmeler bizi direkt ihracata yöneltti. Biz de fabrika olarak 'ihracatta ne yapabiliriz?' diye planlar yaptık. Başarılı da olduk. 2018'de ihracatımızda yüzde 36'lık bir büyüme var. 2017'de 360 civarı bir ihracatımız varken 2018'de bu sayı 570'e çıktı. İhracatımızı ikiye katlamak istiyoruz. Bu nedenle 2019'da bin 300 traktör ihracatı hedefini koyduk. Ocak ayında 200'e yakın ihracat gerçekleştirdik. Firma olarak 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunu 30 ülkeye çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.

Özellikle Afrika pazarlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Kosova, bu pazarda büyümek istediklerini de dile getirdi.

"İHRACATI YÜZDE 43 ARTIRDIK"

TÜMOSAN Traktör Satış Pazarlama Müdürü Tuncay Abay ise iç piyasanın 2018'de yüzde 30'luk daralma yaşaması üzerine ihracata odaklandıklarını kaydetti.

Abay, "2018'in ikinci yarısında ihracata yöneldik. Geçen yıl ihracatımızı yüzde 43 artırdık. 2019'da da bunu artırmak istiyoruz. İç
piyasadaki daralmayı ihracatla kapatmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma olarak 2018'de ihracatlarının yüzde 43 arttığını belirten Abay, şu anda 16 ülkede çalıştıklarını 2019 sonuna kadar bunu 25'e çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor