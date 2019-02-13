Traktörde hareket ikinci yarı başlar
Geride bıraktığımız 2018’de dizel, gübre, ilaç ve yem fiyatlarının artması ve kurdaki artışla çiftçinin maliyetlerinin katlandığını bunun da traktör pazarına yansıdığını söyleyen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Sektör olarak üretimde yılı yüzde 34’lük bir daralma ile kapattık. 2019’un ilk yarısında da bu daralma devam edecek gibi görünüyor. Yaptığımız analiz ve hesaplamalara göre yılın ikinci yarısından itibaren traktör pazarında bir iyileşme olacak ve dengelenme süreci başlayacak” dedi.
İç pazarda satışlarının yüzde 53 daralarak 17 bin 655’e, üretimin ise yüzde 29 düşerek 34 bin 11’e indiğini söyleyen Özüner, “Maliyetlerin yüksek olduğu ve iç pazarda satışların yavaşladığı bu dönemde ihracatta büyük bir başarı yakaladık. Önümüzdeki dönemde de tüm ihracat pazarlarımızda büyüme odaklı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 2018’de Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 72’sini tek başına gerçekleştiren TürkTraktör yılı 3 milyar 909 milyon TL toplam ciro ile kapattı.
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