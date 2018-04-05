Traktör sayısında Manisa lider

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTraktör sayısında Manisa lider
GeriEkonomi Traktör sayısında Manisa lider
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
05.04.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Traktör sayısında Manisa lider

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Traktör sayısında Manisa lider

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa'nın ilk sıradaki yerini koruduğunu belirterek, "Traktör sayısında 87 bin 535 adetle Manisa birinci, 87 bin 132 adetle Konya ikinci sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, şubat ayı itibarıyla traktör sayılarını değerlendirdi.

Şubat ayı itibarıyla 87 bin 535 traktör sayısına ulaşan Manisa'nın ilk sırada, Konya'nın 87 bin 132 traktörle ikinci sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, bu illeri 64 bin 354 traktörle İzmir'in, 63 bin 367 traktörle Bursa'nın, 62 bin 750 traktörle Balıkesir'in, 54 bin 667 traktörle Ankara'nın, 51 bin 952 traktörle Adana'nın, 51 bin 105 traktörle Samsun'un, 50 bin 308 traktörle Denizli'nin, 47 bin 175 traktörle Antalya'nın izlediğini bildirdi.

Bayraktar, tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olan traktörde sayının şubat ayı itibarıyla 4 bin 363 artışla 1 milyon 842 bin 663'ten 1 milyon 847 bin 26'ya ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa'da traktör sayısı aylıkta 306, yıllıkta 3 bin 375 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında İzmir 249 adetle ikinci, Aydın 212 adetle üçüncü, Konya 188 adetle dördüncü, Gaziantep 163 adetle beşinci, Muğla 152 adetle altıncı, Antalya ve Balıkesir 145'er adetle yedinci ve sekizinci, Ankara 144 ile dokuzuncu, Şanlıurfa 120 ile onuncu, Bursa 104 ile on birinci oldu. Yıllık artışta Manisa'yı, 3 bin 192 adetle Konya, 2 bin 698 ile İzmir, 2 bin 540 ile Aydın, 2 bin 206 ile Ankara, 2 bin 194 ile Bursa, 2 bin 157 ile Gaziantep, 2 bin 39 ile Denizli, bin 872 ile Antalya, bin 802 traktörle Sakarya izledi."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Traktör sayısında Manisa lider

Altında taksit dönemi

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?