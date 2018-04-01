Trafikte ‘Hayatı görünür kıl’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
01.04.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Trafikte ‘Hayatı görünür kıl’

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Trafikte ‘Hayatı görünür kıl’

TÜİK istatistiklerine göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 1.2 milyon trafik kazası oluyor. 200 bine yakın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 300 bini aşkın yaralanma ve 7 bin üzeri ölüm gerçekleşiyor.

Türkiye’de “Kör Nokta” olarak adlandırılan görüş kısıtlı bölge kazalar açısından çok ciddi bir risk faktörü. Kör noktadan kaynaklanan kazalar şehirlerarası yollarda daha çok şerit değiştirme sırasında yaşanırken, şehir içi trafikte genellikle sürücüler tarafından fark edilmesi zor olan araçlar (binek, motosiklet, bisiklet ve yayalar) kazalara neden oluyor.

Kör noktanın kazaya yol açtığı durumlardan bazıları da, park etmiş bir araç yerinden çıktığı sırada yaşanıyor. Aracın sağ ya da sol yanında bulunan bir kişi (genellikle bir çocuk) kör noktada kaldığı için sürücü tarafından fark edilmiyor ve kendisi de tehlikeyi öngöremediği için araç henüz hızlanmadığı halde ölümcül kazalar meydana gelebiliyor.

SOSYAL SORUMLULUK
Kör nokta nedeni ile meydana gelen trafik kazalarına farkındalık yaratmayı amaçlayan Evolog Lojistik şirketi, “Hayatı Görünür Kıl” sosyal sorumluluk projesini, ödüllü tasarım yarışması ile başlattı. Ağır vasıta araçlarda kör nokta olarak bilinen; sürücü görüşünün kısıtlı olduğu alanlar ile ilgili toplumda bilinç yaratmayı amaçladıklarını belirten Evolog Lojistik Genel Müdürü Barış Talay; hem şehir içi hem de şehirlerarası yollarda sürücünün kör noktasına denk gelinmesi ile feci kazalar meydana geldiğini söyledi. “Hayatı Görünür Kıl” projesi ile Türkiye’de ilk defa, ağır vasıtalardaki kör noktalara, diğer araç sürücülerinin ve yayaların dikkatini çekmek amacı ile ödüllü işaret/simge tasarımı yarışması başlatıldı. Scania Türkiye temsilcisi Doğuş grubu tarafından desteklenen yarışma, 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonellere açık.

Trafikte ‘Hayatı görünür kıl’


15 BİN TL ÖDÜL
23 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek olan yarışmada birincilik ödülü 15.000 TL. İkinci’ye I-phone 8 ve üçüncüye I-pad (9.7 inch) hediye edilecek. “Hayatı Görünür Kıl” projesi tasarım yarışmasında dereceye giren tasarım dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Evolog Lojistik tırlarında ve bu konuya hassasiyet gösteren diğer ağır vasıta araçların kör noktalarına yerleştirilecek, sürücüler ve yayalar tarafından kör noktaların daha fark edilir olması sağlanacak. Kazanan tasarım Mayıs ayının ilk haftası olan Trafik Haftasında açıklanacak.

 

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