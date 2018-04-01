Trafikte ‘Hayatı görünür kıl’
TÜİK istatistiklerine göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 1.2 milyon trafik kazası oluyor. 200 bine yakın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 300 bini aşkın yaralanma ve 7 bin üzeri ölüm gerçekleşiyor.
Türkiye’de “Kör Nokta” olarak adlandırılan görüş kısıtlı bölge kazalar açısından çok ciddi bir risk faktörü. Kör noktadan kaynaklanan kazalar şehirlerarası yollarda daha çok şerit değiştirme sırasında yaşanırken, şehir içi trafikte genellikle sürücüler tarafından fark edilmesi zor olan araçlar (binek, motosiklet, bisiklet ve yayalar) kazalara neden oluyor.
Kör noktanın kazaya yol açtığı durumlardan bazıları da, park etmiş bir araç yerinden çıktığı sırada yaşanıyor. Aracın sağ ya da sol yanında bulunan bir kişi (genellikle bir çocuk) kör noktada kaldığı için sürücü tarafından fark edilmiyor ve kendisi de tehlikeyi öngöremediği için araç henüz hızlanmadığı halde ölümcül kazalar meydana gelebiliyor.
SOSYAL SORUMLULUK
Kör nokta nedeni ile meydana gelen trafik kazalarına farkındalık yaratmayı amaçlayan Evolog Lojistik şirketi, “Hayatı Görünür Kıl” sosyal sorumluluk projesini, ödüllü tasarım yarışması ile başlattı. Ağır vasıta araçlarda kör nokta olarak bilinen; sürücü görüşünün kısıtlı olduğu alanlar ile ilgili toplumda bilinç yaratmayı amaçladıklarını belirten Evolog Lojistik Genel Müdürü Barış Talay; hem şehir içi hem de şehirlerarası yollarda sürücünün kör noktasına denk gelinmesi ile feci kazalar meydana geldiğini söyledi. “Hayatı Görünür Kıl” projesi ile Türkiye’de ilk defa, ağır vasıtalardaki kör noktalara, diğer araç sürücülerinin ve yayaların dikkatini çekmek amacı ile ödüllü işaret/simge tasarımı yarışması başlatıldı. Scania Türkiye temsilcisi Doğuş grubu tarafından desteklenen yarışma, 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonellere açık.
15 BİN TL ÖDÜL
23 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek olan yarışmada birincilik ödülü 15.000 TL. İkinci’ye I-phone 8 ve üçüncüye I-pad (9.7 inch) hediye edilecek. “Hayatı Görünür Kıl” projesi tasarım yarışmasında dereceye giren tasarım dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Evolog Lojistik tırlarında ve bu konuya hassasiyet gösteren diğer ağır vasıta araçların kör noktalarına yerleştirilecek, sürücüler ve yayalar tarafından kör noktaların daha fark edilir olması sağlanacak. Kazanan tasarım Mayıs ayının ilk haftası olan Trafik Haftasında açıklanacak.
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