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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.02.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Trafikte bunu yapan dikkat! İptal ettirebilirsiniz

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Trafikte bunu yapan dikkat! İptal ettirebilirsiniz

Trafikte yaptığımız hatalardan dolayı yüzlerce lira ceza yiyebiliyoruz. Ancak bazen de haksız uygulamalara maruz kalıyoruz. Oysa bazı cezaları iptal ettirmenin yolları var. Yargı kararları da bu konuda emsal...

Trafik cezaları çok caydırıcı ancak bazen de vatandaşı canından bezdiriyor. Kimi vatandaşlar haksız uygulamalardan da şikayetçi. Peki trafik cezasını ödemekten kurtulmanın yolu var mı? Aslında birkaç seçenek var. Hem yargı kararları hem de yönetmelikte yazan şartlar, cezaların iptal edilmesi için bazı yollar sunuyor. 

CEZANIN İPTAL

Avukat Yunus Özak'ın Posta'ya yaptığı açıklamaya göre uygulamaya ve yargı kararlarına bakıldığında, özellikle sadece memur tarafından imzalanan ve sürücünün imzasının bulunmadığı durumlarda cezalar iptal edilebiliyor. Ayrıca trafik ihlaline ilişkin bir fotoğraf olmalı. Fotoğraf kaydının olmadığı hallerde de tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itiraz edilebilir. Bu gibi durumlarda trafik cezasının iptaline karar verilebiliyor.

İKİ TANE FAZLA

Yasaklı yerlerde park edilmesi durumunda ise çoğu zaman hem araç çekiliyor hem de araç sahibine idari para cezası uygulanıyor. Ancak hem aracın çekilmesi hem de idari para cezası düzenlenmesi hukuka aykırı. Kanuna göre; bir ihlale iki ayrı ceza uygulanması yasal olmadığı için para cezaları çoğunlukla mahkemelerce iptal ediliyor.

ART ARDA OLMAMALI

Trafik cezaları kanuni usule uygun düzenlenmeli. kesintisiz olarak devam eden tek bir eylem nedeniyle bir sürücüye aynı saniyede elektronik sistem ve kameralar üzerinden ceza kesilmesi yasaya aykırı. Yani elektronik sistemlerle saniyeler arasında art arda ceza kesilmesi hukuka uygun değil. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlar da cezalara itiraz edebilir.

TEBLİĞ SÜRESİ

Sürücünün gıyabında düzenlenen trafik cezaları, Kabahatler Kanunu’ndaki özel hüküm gereği, trafik ihlalinin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar tebliğ edilmelidir. Yani örneğin 2017’deki bir ihlal 31 aralık 2018 tarihine kadar bildirilmeli. aksi takdirde trafik cezası verilemez, verilen ceza ise iptal edilir.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.02.2019)
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