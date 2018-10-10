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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
10.10.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

Trafikte ağır cezalar yolda

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Trafikte ağır cezalar yolda

AK Parti’nin dün Meclis Başkanlığı’na verdiği trafik kazalarını önlemeye yönelik yasa teklifiyle para cezaları arttırılırken, ehliyet ve araca el konulması ile psikiyatrik denetim gibi yaptırımlar da getiriliyor.

Önümüzdeki hafta Meclis’ten çıkarılması planlanan teklife göre, tehlikeli hareketleri yapanlara 5 bin 10, makas atan, çakar, siren ve abartılı egzoz kullanana 1002, direksiyon başında cep telefonu kullanana 235 lira idari para cezası verilecek. Trafikte geçiş üstünlüğü de yayalara geçiyor. Yaya geçidinde sürücü ve yaya karşılaşırsa geçiş üstünlüğü yayaya veriliyor. Yaya ayağını yaya geçidine attığı andan itibaren sürücüler durmak zorunda kalacak. Buradaki sorumluluk sürücülere verilirken, bu karala uymayan sürücülere 488 lira ceza uygulanacak.

CAN KAYIPLARINI ÖNLEMEK

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun hazırladığı teklife ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Amacımız vatandaşın güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak, can kayıplarını önlemek, trafik güvenliğini sağlamaktır” dedi. Kolluk personelinin TSK’daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması ve güvenlik korucularının gençleştirilmesi düzenlemelerini de içeren teklifle trafik cezalarına yönelik yenilikler getiriliyor. Mevzuatta belirlenenlerin dışında çakar lamba, siren gibi ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullananlara 1002 lira para cezası uygulanacak. Sürücü araç sahibi değilse tescil plakasına da aynı miktar ceza tutanağı düzenlenecek.

PSİKİYATRİK DENETİM

Kırmızı ışık ihlali yapan ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235, diğer trafik işaret ve kurallarına uymayan sürücülere ise 108 lira para cezası verilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını 3 kez ihlal ettiği saptananların sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacak. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez 3 defa ihlal edenlerin sürücü belgelerine 45, 3 ya da daha fazla kez 3 defa ihlal ettiği saptananların sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konulacak. Aynı yıl içinde 2 ya da daha fazla kez sürücü belgesi alınanlar geri almak için psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek.

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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