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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.06.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Trafikte 50 cc motorlu bisiklet tehlikesi! Her an başınıza büyük sorun açabilir

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Trafikte 50 cc motorlu bisiklet tehlikesi! Her an başınıza büyük sorun açabilir

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf, Zorunlu Trafik Sigortası da zorunlu olmayan 50 cc’lik motorlu bisikletler risk oluşturmaya devam ediyor. Kaza anında büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosikletlere olan ilgi artmaya başladı. Motosiklet için gerekli olan şartlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulunuyor.
Otomobil kullananların B ehliyeti dışında motosiklet için A sınıfı ehliyet alması gerekiyor. Günümüzde A sınıfı ehliyet almak yaklaşık 2 bin lira gibi tutarlara mal
oluyor.

50 CC AVANTAJI

50 cc motorlu bisikletler B sınıfı ehliyetle kullanımı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muafiyeti ve tescilinde Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması gibi avantajlarla satışa sunuluyor.
Çin ve Uzak Doğu kökenli firmaların 50 cc motorlu bisikletleri 4-5 bin lira arasında fiyatlardan satışa sunuluyor.

L1 SINIFI ARAÇ

50 cc motorlu bisikletler Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde L1 sınıfında bulunuyor. L1 sınıfı ise azami hızı 45 km/s’i geçmeyen iki tekerlekli araçları kapsıyor.

Trafikte 50 cc motorlu bisiklet tehlikesi Her an başınıza büyük sorun açabilir


YASA DIŞI İŞLEM YAPILIYOR

50 cc motorlu bisikletlerin motorlarına müdahale edilerek 110-125 cc’ye kadar yükseltilebiliyor. Piston ve motor bloğundaki değişimle 125 cc’ye ulaşan ve hiçbir yasal zemini bulunmayan motorlu bisikletler karayolunda tehlikeye neden oluyor.

Böylece düşük hızlarda seyretmek yerine saatte 120-130 kilometre hızlara kadar ulaşabiliyorlar.

Motoruna müdahale edilmemiş 50 cc motorlu bisikletler aşırı zorlanması halinde 90 kilometre gibi hızlara ulaşabiliyor.

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Özkan Kandemir “Ruhsatta yazmayan işlem yasal değildir. Teste tabi tutulduklarında ortaya çıkacaktır. Motor hacminin artırılması yasa dışıdır.” dedi.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ZORUNLU DEĞİL

L1 sınıfında olmasından dolayı motorlu bisiklet sayılan 50 cc araçlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 103’üncü maddesinde “Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabidir” hükmü mevcut.
Trafikte 50 cc motorlu bisiklet tehlikesi Her an başınıza büyük sorun açabilir


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na bakıldığında ise A.6 maddesindeki ‘Teminat Dışında Kalan Haller’de (I) fıkrasında “Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar” hükmü bulunuyor. Bundan dolayı eğer bir kaza yaşanması halinde ortaya çıkan maddi hasarlar, hastane giderleri, sakatlanma ve ölüm tazminatları ödenmiyor.
Trafikte 50 cc motorlu bisiklet tehlikesi Her an başınıza büyük sorun açabilir

HASAR VE TAZMİNATLAR ÖDENMEZ

Red Sigorta Marmara Bölge Müdürü Tolga Seller, “50 cc motorlu bisikletler Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereğince Zorunlu Trafik Sigortası'na tabi değil. Bu nedenle 50 cc’yi aşmamasından dolayı olası kaza ve sonrasındaki maddi ödemeler için risk oluşturuyor. Kaza anında oluşan hasar, sakatlık, ölüm tazminatları motorlu bisikletin kullanıcısına kalacaktır ve ödettirilecektir. Bu da büyük hasarların ödenmesinde zorluk açar ve ödenmezse her iki taraf için de mağduriyetler yaratacaktır. Poliçe oluşturma ekranlarında da 50 cc motorlu bisikletlere ilişkin giriş yapılamıyor. Yapılan varsa da başka kategorilerde olan motosikletler üzerinden gerçekleştiriliyordur bu da doğru değildir.” dedi.

HUKUKİ HAKLAR ARANMALI

Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk ise Zorunlu Trafik Sigortası’nın motorlu bisikletin ilk tescilde zorunlu olmadığını, olası bir kaza anında ise mağduriyet yaşanması halinde Zorunlu Trafik Sigortası'nı isteğe bağlı yapan kişilerin hukuki yollardan hakların arayabileceğini kaydetti.

TÜVTÜRK: ZORUNLU DEĞİL

Muayeneye girecek olan 49 cc ve altında bulunan L1 kategorisindeki motorlu bisikletler için TÜVTÜRK, Zorunlu Trafik Sigortası için şart koşmuyor. Yani Zorunlu Trafik Sigortası olmadan motorlu bisikletler muayeneden geçiyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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