Trafik Sigortası'nda önemli değişiklik! Yeni araç alacaklar dikkat...

Önce trafik sigortasında hasarsızlık indirimi nedir, nasıl uygulanır; kısaca bilgi vereyim ki, değişiklik daha iyi anlaşılsın. Trafik sigortasında, sürücülerin hasar geçmişine göre 7 ayrı kategori (buna basamak da diyebiliriz) bulunuyor ve prim artırım-indirimleri bu basamaklara göre belirleniyor. İlk kez sigorta yaptıracaklar, trafik sigortası sistemine 4. kademeden giriyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor ve 7. kademeye kadar çıkılıyor, primler de ona göre azalıyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor ve fiyat da artıyor. 7. basamak, hasarsız sürücülerin olduğu grup ve düşük prim ödüyorlar. 1-2-3’üncü basamak ise sürekli hasar yapan, riskli grup ve haliyle yüksek prim ödüyorlar.

ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

Gelelim, yapılan değişikliğe. Trafik sigortasına göre; araç sahipleri, aracını satıp yeni bir araç aldığında, yeni araca ilişkin bilgileri trafik sigortasını yaptırdığı şirkete bildirmek zorunda. Bu durumda araç sahibinin geçmişten gelen hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam ediyor. Ancak sürücü sattığı araç türünden farklı bir araç alırsa ve geçmişten gelen bir hasarsızlık indirimi varsa ilk kez sigorta yaptırıyormuş gibi 4. kademeden poliçe düzenleniyor. Ama yok, hasarlı sürücüyse, kullandığı araçtan farklı bir araç türü de alsa trafik sigortasına kaldığı yerden, yani zamlı primden, devam ediyor.

Daha açık şöyle anlatayım. Diyelim ki, kamyonunuz var ve hasarlı sürücüsünüz, trafik sigortasında 1. basamaktasınız, bunun için de yüksek prim ödüyorsunuz. Kamyonu sattınız, otomobil aldınız. Sigorta şirketi, yeni araç için sigortayı da 1. basamaktan yapıyor ve siz yüksek prim ödemeye devam ediyorsunuz. Farklı bir örnek daha vereyim. Otomobiliniz var ve hasarsız sürücüsünüz; dolayısıyla da trafik sigortasında 7. basamaktasınız. Otomobili satıp, kamyon aldınız. Bu durumda da sigorta şirketi size ilk kez sigorta yaptırıyormuş gibi 4. kademeden poliçe düzenliyor. Mevcut uygulama böyle.

UYGULAMA KALDIRILDI

İşte, geçen hafta yapılan değişiklikle trafik sigortasındaki bu uygulama kaldırıldı. 1 Eylül’den itibaren, artık trafik sigortasında böyle bir uygulama yapılmayacak; o tarihe kadar da mevcut durum devam edecek. Peki, 1 Eylül’den sonra ne olacak? Orası henüz net değil ama yeni bir düzenleme yapılacak. Buna göre; aynı araç gurubundaki sürücünün hasarsızlık indirimi devam edecek ya da hasarlı sürücüyse yüksek prim uygulanacak. Diyelim ki, 7. basamaktasınız ve otomobilinizi satıp yeni otomobil aldınız, trafik poliçeniz yine 7. basamaktan yapılacak. Aynı şekilde çok hasar yapan sürücüsünüz ve otomobilinizi satıp yeni otomobil aldınız, poliçeniz geçmişte olduğu gibi 1. basamaktan yenilecek. Eğer başka bir araç alırsanız; örneğin, kamyon bu sefer ilk kez trafik sigortası yaptırıyormuş gibi, 4. basamaktan poliçe düzenlenecek.