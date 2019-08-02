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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Trafiğe yılın ilk yarısında 313 bin 213 aracın kaydı yapıldı

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Trafiğe yılın ilk yarısında 313 bin 213 aracın kaydı yapıldı

Ocak-haziran döneminde 313 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,61 artarak 23 milyon 44 bin 761 oldu.

Türkiye'de ocak-haziran döneminde 313 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,61 artarak 22 milyon 679 bin 584'ten 23 milyon 44 bin 761'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 41 bin 915 oldu. Bu taşıtların içinde motosiklet yüzde 43,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 43,5 ile otomobil, yüzde 5,8 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,3'ünün ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,4 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 32,7, minibüste yüzde 54,4, otobüste yüzde 33,5, kamyonette yüzde 62,6, kamyonda yüzde 36,1, motosiklette yüzde 6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,4, traktörde yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.
Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 34,9 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 46,4, minibüste yüzde 44,8 otobüste yüzde 64,5, kamyonette yüzde 66,7, kamyonda yüzde 65,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 47,6, traktörde yüzde 45,2 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 7,6 artış oldu.

Ocak-haziran döneminde 313 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Haziranda devri yapılan toplam 565 bin 596 taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,7 ile kamyonet yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziranda devri yapılan taşıtların yüzde 5,1'ini minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  Söz konusu ay sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 469 bin 434 otomobilin yüzde 37,7'sinin LPG'li, yüzde 37,4'ünün dizel, yüzde 24,5'inin benzin yakıtlı, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyenler ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan 18 bin 249 adet otomobilin yüzde 23,9'unun Renault, yüzde 17,5'inin Fiat, yüzde 8,6'sının Toyota, yüzde 6,5'inin Volkswagen, yüzde 6,1'inin Peugeot, yüzde 5,2'sinin Honda, yüzde 4,7'sinin Hyundai, yüzde 3,5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3,5'inin Dacia, yüzde 3,1'inin Skoda olduğu, yüzde 17,5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895 adet otomobilin yüzde 37,5'i 1501-1600, yüzde 28,1'i 1401-1500, yüzde 14,9'u 1301-1400, yüzde 12,2'si 1300 ve altı, yüzde 6'sı 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.  Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 52,8'i beyaz, yüzde 23,9'u gri, yüzde 7'si siyah ve yüzde 5,8'i kırmızı iken yüzde 10,5'i diğer renklerden oluştu. 

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