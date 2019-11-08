Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
GeriEkonomi Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
08.11.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda

Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'i dizel, 4 milyon 710 bin 863'ü LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'i benzinli araçlardan oluştu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı dizel otomobil sayısı eylül sonu itibarıyla 4 milyon 711 bin adede ulaşarak ilk kez LPG'li otomobil sayısını geride bıraktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 132 bin 670 taşıtın yüzde 54,1'ini (12 milyon 509 bin 319 adet) otomobiller oluşturdu.

Otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'inin dizel, 4 milyon 710 bin 863'ünün LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'inin ise benzinli oldukları kayıtlara geçti.

Dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı son 10 yılda kademeli olarak yükseldi. 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1 milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde 15,7'si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon 568 bin 665'e (yüzde 36,85) ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37,66'ya yükselerek, ilk kez LPG'li otomobilleri geride bıraktı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SAYISI AZALIYOR

Benzinli otomobiller 2004 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75'ini oluşturuyordu. Bu oran 2009 yılında yüzde 47,6'ya, geçen yıl da yüzde 24,9'a düştü. 2004 yılında trafiğe kayıtlı 4 milyon 62 bin 486 benzinli otomobil varken bu rakam 2018'de 3 milyon 89 bin 626'ya geriledi.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde sayısal bakımdan 2011 yılından bu yana ilk sırada bulunan LPG'li araçlar, liderliği eylül sonunda dizel otomobillere bıraktı.

2011'de trafiğe kayıtlı araçların 3 milyon 259 bin 288 adetle yüzde 40,2'sini LPG'li otomobiller oluşturuyordu. 2018'de LPG'li otomobil sayısı 4 milyon 695 bin 717 adede yükseldi.

Geçen yıl LPG'li otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 37,87 düzeyindeyken, 2019 eylül ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 37,66'ya geriledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle