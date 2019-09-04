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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin arttı

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 67 bin 621 adet artarak 23 milyon 86 bin 900 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZ AYINDA 67 BİN 621 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 67 bin 621 taşıt içinde otomobil yüzde 56,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,8 ile motosiklet, yüzde 9 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 61,3 ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 61,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 110,9, minibüste yüzde 32,6, otobüste yüzde 6, kamyonette yüzde 147,7, kamyonda yüzde 132,2, motosiklette yüzde 2,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,8, traktörde ise yüzde 36,2 olarak gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 30 AZALDI

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 30 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 31,5, minibüste yüzde 56,9, otobüste yüzde 51,1, kamyonette yüzde 51,8, kamyonda yüzde 27,2, motosiklette yüzde 10,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 39,1, traktörde ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 220 BİN 979 ADET ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde 380 bin 834 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 adet arttı.

TEMMUZ AYINDA 731 BİN 426 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 731 bin 426 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,4 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,7 OLDU

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 493 bin 57 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,5'i dizel, yüzde 24,4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

TEMMUZ AYINDA 38 BİN 484 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 484 adet otomobilin yüzde 20'sinin Renault, yüzde 14,5'inin Fiat, yüzde 9,3'ünün Volkswagen, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 5,6'sının Peugeot, yüzde 4,6'sının Hyundai, yüzde 4,5'inin Honda, yüzde 4,2'sinin Dacia, yüzde 3,8'inin Ford, yüzde 3,8'inin Nissan olduğu, yüzde 22,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 209 bin 379 adet otomobilin yüzde 37,6'sı 1501-1600, yüzde 28,9'u 1401-1500, yüzde 14,1'i 1301-1400, yüzde 12,2'si 1300 ve altı, yüzde 6'sı 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 209 bin 379 adet otomobilin yüzde 53,9'u beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 6,7'si siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 10,1'i diğer renklerdedir.

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