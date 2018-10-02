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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.10.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 milyon 770 bin 658 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtlarını açıkladı. Buna göre; Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 770 bin 658 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 63 BİN 752 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 63 bin 752 taşıt içinde otomobil yüzde 57,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 34 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 34,4, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 12,4, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 41,1, motosiklette yüzde 26,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,9, traktörde yüzde 29,4 olarak gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 40,9 AZALDI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 65,5, otobüste yüzde 60,8, kamyonette yüzde 61,4, kamyonda yüzde 56,7, motosiklette yüzde 12,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70,8, traktörde ise yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 551 BİN 713 ADET ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde 697 bin 230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 adet arttı.

AĞUSTOS AYINDA 600 BİN 922 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 600 bin 922 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,7 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,9 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 352 bin 497 adet otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,5’i dizel, yüzde 25,2’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

AĞUSTOS AYINDA 36 BİN 817 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 817 adet otomobilin yüzde 16,2’sinin Renault, yüzde 8,9'unun Volkswagen, yüzde 7,1'inin Peugeot, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,2’sinin Fiat, yüzde 6,1’inin Toyota, yüzde 5,8’inin Ford, yüzde 5,4’ünün Honda, yüzde 5,2’sinin Opel, yüzde 4,8’inin Dacia olduğu, yüzde 27,7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 42,9’u 1501-1600, yüzde 27,7’si 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 56,5'i beyaz, yüzde 21,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,3’ü diğer renklerde oldu.

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