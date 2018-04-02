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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.04.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,3 milyon oldu

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,3 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 377 bin 559 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 377 bin 559 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 ŞUBAT AYINDA 62 BİN 719 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 62 bin 719 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 12,1 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 46,6 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 50,2, minibüste yüzde 55, otobüste yüzde 15, kamyonette yüzde 59,9, kamyonda yüzde 45,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 64,2, traktörde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 13,7 artış oldu.

 TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 3,5 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 3,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 3,6, minibüste yüzde 15,1, otobüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 10,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,9, traktörde yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 25,7, motosiklette ise yüzde 18,2 artış oldu.

 TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 158 BİN 614 ADET ARTTI

Ocak-Şubat döneminde 180 bin 196 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 21 bin 582 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 158 bin 614 adet arttı.

 ŞUBAT AYINDA 597 BİN 953 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 597 bin 953 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 3,7 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,2 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 141 bin 248 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,6’sı dizel, yüzde 25,8’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

 ŞUBAT AYINDA 36 BİN 788 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 788 adet otomobilin yüzde 18,6’sının Renault, yüzde 10,4'ünün Volkswagen, yüzde 7,7'sinin Fiat, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 5,6’sının Toyota, yüzde 5,6’sının Opel, yüzde 5,3’ünün Peugeot, yüzde 5,2’sinin Skoda, yüzde 5’inin Honda, yüzde 4,7’sinin Ford olduğu, yüzde 25,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

 TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 adet otomobilin yüzde 42,7’si 1501-1600, yüzde 27,8’i 1401-1500, yüzde 13,1'i 1301-1400, yüzde 11,5'i 1300 ve altı, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

 TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 adet otomobilin yüzde 58,3'ü beyaz, yüzde 20,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5’i kırmızı iken yüzde 8,9’u diğer renklerdedir.

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