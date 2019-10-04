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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı

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Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı

Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 179 bin 665 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 artışla ağustos sonunda 23 milyon 113 bin 30 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 22 milyon 770 bin 658'den 23 milyon 113 bin 30'a yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 39 bin 110 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 49,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,4 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 42,2 azaldı. Bu azalış kamyonda yüzde 51,8, otomobilde yüzde 49,4, kamyonette yüzde 40, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 38,6, motosiklette yüzde 30,5, traktörde yüzde 24,1, minibüste yüzde 23,5, otobüste yüzde 15,7 olarak gerçekleşti.
Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 38,7 azalış görüldü. Bu azalış minibüste ve otobüste yüzde 52,9, otomobilde yüzde 47,1, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 40,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,4, traktörde ise yüzde 31,5, motosiklette yüzde 15,5 oldu.

Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece söz konusu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Ağustosta devri yapılan toplam 624 bin 936 taşıt içinde otomobil yüzde 71,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Ağustosta devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ay sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 505 bin 20 otomobilin yüzde 37,7'sinin LPG, yüzde 37,6'sının dizel, yüzde 24,4'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,1'inin de elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyenler ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan 19 bin 463 otomobilin yüzde 15,6'sı Volkswagen, yüzde 13,5'i Renault, yüzde 9,4'ü Fiat, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 5,7'si Honda, yüzde 5,3'ü Peugeot, yüzde 5'i Mercedes-Benz ve Hyundai, yüzde 4,2'si Opel, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 25,4'ü ise diğer markalardan oluştu.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 otomobilin yüzde 38,2'si 1501-1600, yüzde 28,5'i 1401-1500, yüzde 13,7'si 1301-1400, yüzde 12,2'si 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 53,8'inin beyaz, yüzde 23,8'inin gri, yüzde 6,9'unun siyah, yüzde 5,6'sının kırmızı, yüzde 9,9'unun diğer renklerden olduğu görüldü.

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