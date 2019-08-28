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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Trabzon'un coğrafi işaretli ürünleri tanıtılacak

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Trabzon'un coğrafi işaretli ürünleri tanıtılacak

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Yöresel ürünler bakımından önemli potansiyele sahip Trabzon, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde sekiz coğrafi işaretli ürünle yer alacak" açıklamasında bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yöresel ürünler bakımından önemli potansiyele sahip Trabzon'un, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde sekiz coğrafi işaretli ürünle yer alacağını söyledi.

Trabzon'un "Akçaabat köftesi", "Çarşıbaşı keşanı", "Hamsiköy sütlacı", "Sürmene bıçağı", "Tonya tereyağı", "kazaziye", "Trabzon telkari ve hasırı" ile "Vakfıkebir ekmeği"ne ait coğrafi işaret belgelerini alan kurumların temsilcileri, Hacısalihoğlu başkanlığında TTSO'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19-21 Eylül'de Ankara'da, "Anadolu'dan dünyaya" sloganıyla "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yöresel ürünler bakımından önemli potansiyele sahip Trabzon'un, organizasyonda sekiz coğrafi işaretli ürünle yer alacağını vurgulayan Hacısalihoğlu, bu ürünlerin coğrafi işaret alınarak pazara sunulmasını, hem yerel kalkınmanın hem de sürdürülebilir üretimin desteklenmesi noktasında önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti. Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yöresel ürünlerimizin daha fazla katma değer kazanması ve markalaşması için kamu ve özel sektör iş birliğiyle bu alandaki farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaret artık ürünlerimizin pazarlanmasında özellikle de yurt dışına gönderilmesinde, ticarileşmesinde önemli hale gelmiştir. Coğrafi işaretli ürünlerimizin artırılması şehrimizdeki ticaretin gelişmesi açısından da gereklidir."
Ankara Ticaret Odasınca düzenlenecek "2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceğini aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok bakanın da katılacağı zirveye Trabzon olarak güçlü bir katılım sağlayacağız. Bu yılki teması 'Anadolu'dan dünyaya' olarak belirlenen zirvenin temel amacı, Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedefine ulaşmasına katkı sağlamaktır. Organizasyon kapsamında katılımcılar hem coğrafi işaretli ürünlerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıtma hem de panel bölümlerinde başta markalaşma ve pazarlama olmak üzere birçok önemli konuda bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacaklar."

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Maçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Konak, Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yazıcı ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, coğrafi işaretin temelinin denetim olduğuna dikkat çekilerek, bu konuda daha etkin çalışmalar yapılması ve kurumlar arası iş birliğine gidilmesi konusunda mutabakata varıldı. 

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