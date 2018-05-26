Trabzon’da yapılıyor! Uzakdoğu'dan talep yağıyor

Trabzon’da üretilen somonlar başta Japonya gibi Uzakdoğu ülkeleri Malezya, Endonezya ve Vietnam olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Türkiye’de Somon Balığı üretiminin büyük bir kısmı Karadeniz’deki kafeslerde yapılırken, bu yılki ihracat rakamlarının önceki yıllara göre 3 kat artması hedefleniyor.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Politek Su Ürünleri Genel Müdürü Tayfun Denizer, Somon Balığı üretiminin deniz suyu sıcaklığı açısından en uygun yerin Karadeniz olduğuna dikkat çekti. Türkiye'den yapılan somon ihracatının büyük bir bölümünün bu denizdeki somon kafeslerinde üretilen somonlardan sağlandığını kaydeden Denizer, Nisan ayında başlayan Somon hasadının Haziran ayına kadar süreceğini söyledi. Denizer, Trabzon’dan özellikle Uzakdoğu ülkelerine somon gönderdiklerini ifade ederek bu yıl ihracat rakamlarının geçen seneye göre 2-3 kat artmasını hedeflediklerini kaydetti.

Denizer, “Alabalık diye tabir ettiğimiz ve yurt dışında da alabalık olarak bilinen bu balık 400- 500 gr civarlarında denize indiriliyor. Onun öncesinde tatlı suda belirli bir dönem geçiriyor. Yaklaşık 8 aylık zamanın ardından Nisan ayında başlayan hasat dönemi Mayıs, Haziran aylarına kadar devam ediyor. İhraç ettiğimiz ülkeler başında Japon firmalar geliyor. Ancak Japon firmalar bizden aldığı balığı farklı ülkelere gönderebiliyor. Genellikle ihracatımız Japonya, Endonezya, Vietnam, Malezya’nın yanı sıra bazı Avrupa ülkelerini diyebiliriz" dedi.

"ALACAKLARI BALIĞI BİZZAT KENDİLERİ GELEREK İNCELİYORLAR"

Japon firmaların çok hassas çalıştığını ve alacakları balıkları yerinde gördüğünü belirten Denizer "Genellikle ana alıcı Japon firmalar oluyor. Antlaşma yaptığımız firmalar alacağı balığı bizzat fabrikamıza gelerek denetliyor. Şu an burada Şili vatandaşı olan ancak Japon firma adına çalışan Osman Gallardo var. Kendisi alınacak balığı bizzat yerinde denetliyor. Denetlenen balıklar büyük bir titizlikle ayıklanıp paketleniyor. Geçen hafta Malezya’ya 4 konteyner somon gönderdik. Temmuz ayanı kadar bu ara ara devam edecek" diye konuştu.

"ÇİN PAZARINA GİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Ürettikleri somonları Çin’e de ihraç etmeyi planladıklarını ifade eden Denizer, bu sezon Karadeniz’de 5-6 bin ton civarında üretim yapılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Denizer, “Karadeniz’de bu sene tahminim 5 bin 6 bin ton civarında somon çıkacak. Bunun bir kısmını da biz üretiyoruz. Geçen sene bu rakamlar yarıdan daha aşağı idi. Bu sene neredeyse 2-3 katına çıkacak diye düşünüyoruz. Ülkemize yaklaşık 25 milyon dolar cıvarında bir döviz girdisi olacak. Bu rakamlar ilerleyen süreçte muhakkak daha da büyüyecektir. Yabancı firmalar ülkemize somon almaya geldikleri sürece bu rakam büyüyecektir” şeklinde konuştu.

"SOMON ÜRETİMİNDE EN ELVERİŞLİ YER KARADENİZ"

Türkiye'de somonun en elverişle üretim yerinin Karadeniz olduğuna dikkat çeken Denizer, şunları söyledi:

“Karadeniz’in deniz suyu sıcaklık şartları bu balığa çok uygun. Bu balık Marmara’da, Ege’de veya Akdeniz’de pek olmuyor. Karadeniz’in iç deniz, tuzluluk oranının düşük olması ayrıca deniz suyu sıcaklık oranlarının belirli dönemlerde seyretmesi bu balığa uygun olduğundan Türkiye’de üretebilecek en uygun yer Karadenizdir. Bu avantajı iyi kullanmalıyız. Türkiye dünya balıkçılık sıralamasında ilk 10'a girebilecek bir ülkedir. Ancak Norveç, Şili gibi ülkeler bu alanda söz sahibi olduğundan bunları yakalamak çok zor. Çünkü Norveç yılda 1,5 milyon ton üretim yapıyor. Bizde önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki 100 bin tonlara kadar çıkabiliriz.”

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