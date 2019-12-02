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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Trabzon’dan yapılan fındık ihracatında rekor artış

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Trabzon’dan yapılan fındık ihracatında rekor artış

Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyetine gerçekleştirilen fındık ihracatında da miktarda yüzde 100 ve değer tutarda da yüzde 125 oranında yüksek oranlı artış yaşandı.

2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon’dan gerçekleşen fındık ihracatında rekor düzeyde artış gerçekleşti. 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunun ilk 3 ayı olan Eylül-Kasım aylarını kapsayan dönemde Trabzon’dan 47 bin 793 ton karşılığında 329 milyon 635 bin 132 dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirildi. 3 aylık dönemde gerçekleşen fındık ihracatında bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 55 ve değer tutarda da yüzde 89 gibi yüksek oranlı artış oldu.

2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon’dan 49 ülkeye fındık ihraç edilirken, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerde İtalya birinci sırada yer alırken, 2. sırada Almanya ve 3. sırada Fransa yer aldı. Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyetine gerçekleştirilen fındık ihracatında da miktarda yüzde 100 ve değer tutarda da yüzde 125 oranında yüksek oranlı artış yaşandı. İhracat sıralamasında Çin Halk Cumhuriyeti 6. sırada yer aldı. Yeni fındık ihraç sezonunun ilk 3 aylık döneminde Türkiye’den gerçekleştirilen fındık ihracatında, en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren il Trabzon olurken, Trabzon’u 2. sırada İstanbul ve 3. sırada Giresun takip etti.

Fındık ihracatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunun Eylül-Kasım aylarını kapsayan 3 aylık döneminde Türkiye’den 137 bin 676 ton karşılığında 888 milyon 200 bin 146 dolar tutarında fındık ihracatının gerçekleştiğini belirterek, bu dönemde gerçekleşen toplam ihracatın değerde yüzde 37’lik kısmının tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon’dan bu dönemde 47 bin 793 ton karşılığında 329 milyon 635 bin 132 dolar tutarında fındık ihraç edildiğini dile getiren Cirav, ihracatta yüksek oranlı artışlar gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Yeni sezonun hem üretici ve hem de ihracatçı açısından verimli bir sezon olduğunu, fiyat düzeylerinden üreticinin memnun olması, istikrarlı bir fiyat seviyesinin yeni sezonda oluşmasının gelecekte fındık ürünü açısından olumlu gelişmelerin yaşanmasına ve üreticinin daha kaliteli ürün yetiştirme ve birim başına verimi artırma yönünde çalışma yapmasına katkı sağlayacağına değinen Cirav, bu gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde fındık ihracatındaki artışın devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan fındık ihracatının her geçen gün artarak üst sıralara çıktığına da değinen Cirav, en son 28 Kasım 2019 tarihinde Trabzon’dan gerçekleştirilen ve DKİB’in de organizasyonunda yer aldığı “Trabzon Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesine” katılan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ve Ticaret Müşaviri ile Çin’den gelen firmalarla da yaptıkları görüşmede, Çin’li firmaların Türk fındığına önemli ilgilerinin olduğunu belirtti.

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