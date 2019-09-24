Trabzon'dan 115 ülkeye ihracat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrabzon'dan 115 ülkeye ihracat
GeriEkonomi Trabzon'dan 115 ülkeye ihracat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.09.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Trabzon'dan 115 ülkeye ihracat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzon'dan 115 ülkeye ihracat

Kentten yılın ocak-ağustos döneminde İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere 115 ülkeye, 633 milyon 280 bin 131 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan yılın 8 aylık döneminde 115 ülkeye ihracat yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon'dan yılın ocak-ağustos döneminde 115 ülkeye 308 bin 841 tonluk ihracat gerçekleştirildi, 633 milyon 280 bin 131 dolar gelir elde edildi.

Kentten bu dönemde yapılan ihracatta İtalya ilk sırada yer aldı. Trabzon'dan İtalya'ya yılın 8 aylık döneminde 20 bin 963 tonluk ihracat yapılarak, 131 milyon 976 bin 798 dolar kazanç sağlandı. Kentten geçen yılın aynı döneminde İtalya'ya 11 bin 458 tonluk ihracat karşılığında 67 milyon 750 bin 809 dolarlık gelir elde edilmişti. Böylece Trabzon'dan İtalya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 83, değerde de yüzde 95 arttı.
İtalya'yı, 78 milyon 755 bin 354 dolarlık ihracatla Almanya ve 73 milyon 93 bin 270 dolarlık ihracatla Rusya Federasyonu takip etti.

"DAHA GÜZEL İHRACAT RAKAMLARINA ULAŞILACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında her geçen gün ön plana çıktığını söyledi. Kentin, Karadeniz ihracatında da ilk sırada olduğunu vurgulayan Kalyoncu, Trabzon'un, ihracat yapılan ülke sayısını da giderek artırdığını ifade etti. İhracattaki artışın sevindirici olduğunu aktaran Kalyoncu, çok daha güzel ihracat rakamlarına ulaşılacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
TMO ile TARİŞ'ten kuru üzüm alımı için iş birliği
TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti
Haydarpaşa ve Sirkeci garları için önemli karar
Mahkemeden önemli Starbucks kararı