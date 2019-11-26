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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Trabzon'daki Sera Gölü'nün temizliği tamamlandı

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Trabzon'daki Sera Gölü'nün temizliği tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Trabzon'daki Sera Gölü'nde temizlik çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Karadeniz bölgesinin turizm merkezleri arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Sera Gölü'nde başlattığı temizlik çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Çalışmanın, Ankara'dan özel olarak getirilen 2 dragline iş makinası, 2 ekskavatör, 1 yükleyici ve 12 kamyondan oluşan toplam 17 araçlık iş makinası filosuyla yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, yaklaşık 37 bin 500 metrekarelik alanda tarama yapıldığına dikkati çekti.

BAKAN PAKDEMİRLİ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarılarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait döküm sahasına nakledildi. Bölge için son derece önemli olan Sera Gölü'nün memba kısmına yapılması planlanan çökeltim havuzunun proje çalışmaları da başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün yeniden kirlenmesinin önüne geçilecek."

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