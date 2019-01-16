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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Trabzon'da korunan alanlara 1,7 milyon araç giriş yaptı

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Trabzon'da korunan alanlara 1,7 milyon araç giriş yaptı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan kentteki milli parklar ile tabiat parklarına geçen yıl 1 milyon 703 bin 431 araç giriş yaptı. Uzungöl Tabiat Parkı 1 milyon 58 bin 73 araç ile ilk sırada yer aldı

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parkları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'daki korunan alanlara geçen yıl 1 milyon 703 bin 431 araç giriş yaptı.      

Söz konusu dönemde 1 milyon 58 bin 73 araç girişiyle ilk sırada yer alan Uzungöl Tabiat Parkı'nı, 335 bin 744 araçla Altındere Vadisi Milli Parkı, 126 bin 950 araçla Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.     

Geçen yıl ayrıca Sürmene Çamburnu Tabiat Parkına 92 bin 329, Kayabaşı Tabiat Parkına 29 bin 823, Çal Camili Tabiat Parkına 23 bin 781, Beşikdağ Tabiat Parkına 21 bin 143, Görnek Tabiat Parkına 10 bin 975 ve Kadıralak Tabiat Parkına da 4 bin 613 araç girişi oldu.     

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Trabzon'da, korunan alanlara toplamda 1 milyon 703 bin 431 araç girişi gerçekleşti.     

"TRABZON TURİZMDE PARLAYAN YILDIZ OLMAYA DEVAM EDECEK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.     

Kenti ziyaret eden turist sayısının geçen yıla oranla arttığına dikkati çeken Ayvazoğlu, Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarının da turistlerden ilgi gördüğünü ifade etti.     

Ayvazoğlu, Trabzon'un 2019 yılında da turizmde parlayan yıldız olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. 

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