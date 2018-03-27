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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.03.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Trabzon’da İranlı turist bereketi

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Trabzon’da İranlı turist bereketi

Ülkelerindeki Nevruz Bayramı nedeniyle Trabzon’a gelen İranlı turist sayısında önceki yıla oranla yüzde 15’lik bir artış yaşandığı belirtildi.

Özellikle İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan vatandaşlarının Nevruz tatili için Trabzon’u tercih ettiklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, Trabzon olarak İran nezdinde 4 yıl önce yaptıkları çalışmaların semeresini görmeye başladıklarını söyledi.

İranlı turistlerin her yıl katlanarak bölgeye akın ettiklerini kaydeden Gürkök, potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Her yıl Nevruz döneminde İranlılar, tatil için Türkiye’ye tercih ediyorlar. Diğer illerde olduğu gibi Trabzon’a da her yıl üzerine katlayarak geliyorlar. Geldiklerinde sadece turizm sektörü değil şehrin bütününe ekonomik anlamda katkı sağlıyorlar.

İran’dan gelenleri çok önemsiyoruz. Ancak İran’a dönük çalışmalarımız yeterli değil. Daha fazla çalışma yapmamız lazım. En önemlisi çoğu meşakkatli bir kara yolculuğunun   ardından buraya geliyor. Onun için doğrudan uçuşların başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Tarhan, İsfahan gibi çok uzak yerlerden kara yolculuğunu pek tercih etmiyorlar. Bu anlamda İran’dan doğrudan buraya uçuşların sağlanması lazım.

İran dönemi 15 gün sürüyor. 20-22 Mart'ta başlıyor 3-4 Nisan’a kadar devam ediyor. Daha sonra kısa bir tatilleri var yine onları şehrimize bekliyoruz” dedi.

 ÇALIŞMALARIMIZ 4 YIL ÖNCE BAŞLADI

  İran’a yönelik çalışmaların 4 yıldır sürdüğünü belirten Gürkök,, “İran’a yönelik çalışmalarımız 4 yıl önce başladı. Yaptırımların, ambargonun gevşetilmesinin ardından seyahat acentesi arkadaşlarımızla birlikte İran’da fuarlara katılarak tanıtımımızı yaptık.

O zamandan beri  Trabzon’a gelmeye başladılar. Daha sonra bu çalışmalarımızı  sürdürdük ve her sene üzerine katlayarak gelmeye devam ettiler. Bu yıl, geçen seneye nazaran yüzde 10-15’lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İran’a yönelik çalışmalarımızı gelecek Nevruz dönemine düşünerek devam edersek daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

Gelen misafirler bölgeyi gezip görmeyi değil aynı zamanda alışveriş için de buradalar. Bu çok önemli. Şehrin ekonomisine önemli derecede katkı sağlıyorlar. Esnafımızda  bu durumdan memnun o nedenle gelen misafirlerimize iyi davranmamız lazım. Turizm sektörü  aynı zamanda 50 yakın  sektöre iş temin ediyor.

Dolayısıyla paydaşlarımız üzerine düşen görevleri yapması gerekir. Eğer onları üzersek sonunda üzülecek olan biz oluruz” diye konuştu.

 

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