Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti
Havalimanından 2019 yılında dış hat uçuşu yapan yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 394 bin 917'ye ulaştı.
Trabzon Havalimanı'ndan 2019 yılında, 3 milyon 767 bin 148 yolcu seyahat etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ocak-Aralık 2019 döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, 2018 yılına göre yüzde 10 düşüşle 3 milyon 372 bin 231 olduğu belirtildi.
Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 44 artışla 394 bin 917 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 6 düşüşle 3 milyon 767 bin 148 olarak gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, 2019 yılında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşüşle 25 bin 930 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 28 artışla 4 bin 405 sefer yapıldığı kaydedildi.
Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de 2018'e göre yüzde 2 artarak 36 bin 151 ton olarak gerçekleştiği duyuruldu.
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