Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti

Trabzon Havalimanı'ndan 2019 yılında, 3 milyon 767 bin 148 yolcu seyahat etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ocak-Aralık 2019 döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, 2018 yılına göre yüzde 10 düşüşle 3 milyon 372 bin 231 olduğu belirtildi.

Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 44 artışla 394 bin 917 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 6 düşüşle 3 milyon 767 bin 148 olarak gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, 2019 yılında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşüşle 25 bin 930 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 28 artışla 4 bin 405 sefer yapıldığı kaydedildi.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de 2018'e göre yüzde 2 artarak 36 bin 151 ton olarak gerçekleştiği duyuruldu.