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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Trabzon Havalimanı'ndan 284 bin 190 yolcu seyahat etti

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Trabzon Havalimanı'ndan 284 bin 190 yolcu seyahat etti

Trabzon Havalimanı'ndan ocak ayında seyahat eden yolcu sayısı 284 bin 190 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 ocak ayında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 düşüşle 273 bin 252, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 63 artışla 10 bin 938 kişi olduğu belirtildi. Toplam yolcu sayısının yüzde 11 düşüşle 284 bin 190 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocak ayında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düşüşle bin 919 olduğu vurgulandı. Ocak ayında dış hatlarda 192, iç hatlarda ise bin 727 sefer yapıldığı aktarıldı.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 düşüşle 2 bin 274 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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