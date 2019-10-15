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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Trabzon hasırı lüks otomobil fiyatlarıyla yarışıyor

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Trabzon hasırı lüks otomobil fiyatlarıyla yarışıyor

Evlenecek olanlar için hazırlanan Trabzon hasırı takısı lüks otomobil fiyatlarına ulaştı.

Trabzon'da 4 bin yıllık geçmişi bulunan ve el sanatları ürünü olan Trabzon hasır bileziği geleneği yaşatılıyor. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte Trabzon hasır takı setlerinin de fiyatı yükselirken, setler 30 bin TL ile 120 bin TL arasında alıcı buluyor. Fiyatları neredeyse lüks otomobil fiyatları ile yarışan Trabzon hasırına ilgi bu nedenle azaldı.

Trabzon'da, 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon hasır bileziği geleneği yaşatılıyor. Kuyumculuk mesleğinde makineye girmemiş el sanatlarından biri olarak gösterilen ve külçe ile hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşan ’Trabzon hasırı’ dünyada birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Kent genelinde birçok mahallede ve sokakta hasır işlemeciliği yapan kadınlar da teslim aldıkları altın telleri, gerdanlık ve bileklik şeklinde dokuyarak kuyumculara teslim ediyor. El emeğinden geçen hasırlar daha sonra işlenip son hali verilerek kuyumcu dükkanlarındaki vitrinlerde yerini alıyor. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte fiyatı artan takı setleri 30 bin ile 120 bin TL'ye alıcı buluyor. Lüks otomobil fiyatları ile yarışan Trabzon hasırına artan fiyatları nedeniyle ilgi azaldı.

COĞRAFİ İŞARET ALINDI

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon hasırının dünyaya mal olmuş bir hasır olduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin Trabzon'a hasırına da yansıdığını belirten Yazıcı, "Trabzon hasır bilezik, telkari ve kazaziyesinin coğrafi işaretini alarak sadece bu takıların Trabzon ili ve ilçelerinde yapılmasını sağladık. Başka hiçbir il ve ilçede yapılamıyor. Yöreye özgü bir takı. Geçmiş yıllarda hasır bilezik devasa satışlar yapılıyordu. Trabzon'da ve Karadeniz Bölgesinde hasır takı seti düğünlerin vazgeçilmezi. Lakin son dönemlerde altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte hasır takılara da yansıdı. Fiyatlar arttı ama yine de satışlarda beklediğimiz rakamlara ulaşabildik. Fiyatlar, araba, ev fiyatları ile yarışmaya başladı. Gelen vatandaşımızın da alım gücü ortada. En ince hasır takım 30 bin liradan başlıyor. Bu fiyatlar 80 bine kadar çıkabiliyor. Trabzon'da kuyumcular özel istek üzerine belli başlı hasırları da yapıyorlar. Trabzon'un plakasından esinlenerek yapılan 61 sıra hasır bilezik 120 bin liradan alıcı buluyor" dedi.

HASIR ALMAZSAN GELMEM DİYORLAR

Trabzon'da yaşayan Asiye Bayram, hasır takım alınmadan genç kızların evlenmek istemediğini ve kendisi de gelinine hasır bilezik aldığını belirterek şunları söyledi:

Ben evlenirken bana hasır takım alınmadı. Ama ben gelinime hasır bilezik aldım. 4 yıl önce bir bileziğe 5 bin TL verdim. Şimdi fiyatlar oldukça yükselmiş. Burada gelinler öncelikli olarak hasır takım istiyor. Onda var bende de olsun mantığı ile herkes birbirinden görüp istiyor. Fiyatlar yüksek. Allah Trabzon'dan kız alanlara yardımcı olsun diye konuştu.

BİR ARABA PARASINA DENK GELİYOR

Hasır takım isteğinin damatları çok zorladığını belirten ve evlenmek üzere olduğunu söyleyen Trabzonlu Kadir Aydın ise "Evlilik eşiğindeyim şu anda. Evlenmeden önce Trabzonlu kız ailelerinin hasır seti beklentisi var. Ama fiyatlarına baktığımız zaman bir araba parasına denk geliyor. Bunu yapmak zorundayız. Zaten evlenirken borca giriyorsun. Bir de Trabzon hasırı eklenince işin içine iyice batak duruma düşüyoruz. Bazen vazgeçen arkadaşlarımız oluyor. Kız istemese bile ailesi mutlaka olacak diyor. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

Zeynep Asena Uzunali de "Trabzonluyum. Evlensem tabii ki ağırlıkta hasır bir takım isteyeceğim. Yatırım amaçlı düşünüyorum. Bozdururum ev alırım, araba alırım. Çünkü fiyatlar oldukça yüksek. Evlenen için güzel ama takan için sakıncalı fiyatlar bunlar" diye konuştu.

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