TPSS 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
TPSS sınav sonuçları adayların araştırması devam ediyor. 19 Nisan Perşembe günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Tarayıcı Personel Sınavları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Peki, 2018 TPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
TPSS 2018 sınavı, en son 16-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, TPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TPSS sınavıyla ilgili detaylı bilgiler
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Bilgisayarlı sınav sisteminde yapılan sınavlar, TPSS sistemi tarafından otomatik olarak değerlendirilir.
a) Teorik ve uzmanlık alan bölümlerinin başarı yüzdesi ayrı ayrı 100 üzerinden 70’dir.
b) Her iki bölümün herhangi birinden %70 başarıyı sağlayamayan adaylar sınavda başarısız kabul edilir.
c) Sınavda yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez. Yanlış doğruyu götürmez.
d) Her bir soru bir puan üzerinden değerlendirilir ve sınav toplam 100 puandır.
(2) İkinci girişinde de başarısız olan adaylardan başlangıç eğitimini (Kontrol Noktası Güvenlik Uygulamaları Kursu veya Modül 1,2,3,4,13 ve 18’i içeren ve SHGM tarafından onaylanmış kurs) tekrar almaları gerekir ve varsa daha önce almış oldukları sertifikaları geçerlilik süreleri devam etse dahi geçersiz olur.
(3) Üst üste 4 kez sınavda başarısız olan adaylar süresiz olarak sınava alınmazlar.
(4) Adayların, sertifika alabilmeleri için almak istedikleri sertifikayla ilgili teorik sınav ve uzmanlık alan sınavında başarılı olmaları ve 40 saatlik işbaşı eğitimini tamamlamaları gerekir. Sertifikasyon ile ilgili işlemlerde Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (SHT-17.2)Talimatı esas alınır.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından sonra 10 iş günü içerisinde SHGM’nin internet sayfasında yayımlanır veya e-posta aracılığı ile bildirilir.
(2) Sınavlardaki başarısızlığı nedeni ile sertifikası iptal edilen adaylar, çalıştığı güvenlik kurumu/kuruluşunu, bu konuda en geç bir hafta içerisinde bilgilendirmek
zorundadır. Adayın başvurusu kurumsal ise, SHGM tarafından kurumuna da sonuç bildirilir.
Bu durumda bulunan personel sertifika gereken alanlarda çalıştırılamazlar.
(3) SHGM tarafından verilen bu sertifikanın korunması tarayıcı personelin kendine aittir. Kaybolması halinde yazılı başvuru ile SHGM tarafından belirlenen 1 sınav ücretibedelinin ödenmesi halinde yeniden sertifika basımı yapılır.
İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, aşağıdaki usullere göre yapılır:
a) Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilanından itibaren 10 iş günü içerisinde açıklayıcı bir itiraz dilekçesi ile SHGM’ye yazılı olarak yaparlar. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
b) İtirazlar, TPSS Komisyonu tarafından 15 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanır.
c) Usulüne uygun yapılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.
ç) Değerlendirilmesi tamamlanan itirazlara ait sonuçlar, sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
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