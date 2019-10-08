TPC nedir? TPC borcu ne demek?
Devlet kurumları tarafından TPC olarak kısaltılan Trafik Para Cezası, motorlu taşıt kullanan vatandaşların zaman zaman karşılaştığı konular arasında yer alıyor. İşte, TPC borcu hakkında bilinmesi gerekenler ve TPC borcu sorgulama hakkında merak edilen detaylar
Trafik Para Cezası (TPC) borcu için sorgulama işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. TPC borcu sorgulama işlemi için cep telefonu kısa mesajı aracılığıyla sorgulama şu şekilde yapılabilmektedir;
TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO) yazıp 1189'a gönderin.
Örnek: TPC 06GIB89 31012007 12345678912
Gelen yanıt, "..cezadan toplam TPC borcunuz ..... TL'dir. Ayrıntı için TPC AYRINTI yazıp 1189'a gönderiniz. (En fazla 4 SMS)."
Ayrıntı için;
Kullanıcı girdi olarak cep telefonunun mesaj bölümüne TPC AYRINTI yazıp 1189'a gönderir.
Gelen yanıt,"...... tarihli....TL cezanızın son ödeme tarihi .... dir.
...... tarihli....TL cezanızın son ödeme tarihi .... dir." olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle