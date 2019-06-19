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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.06.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

TPAO Akdeniz'i karış karış arıyor

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TPAO Akdeniz'i karış karış arıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye çıkardı. Şirket, 2018'de toplam 69 kuyuda sondaj gerçekleştirdi.

"TPAO 2018 Yıllık Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, şirketin, 2018'de arama ve araştırma ruhsatlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 artarak 216'ya yükseldi. 

Şirket, geçen yıl karada açtığı kuyu sayısını 18'den 24'e çıkardı ve toplam 69 kuyuda sondaj gerçekleştirildi. 

TPAO, geçen yıl 40 bin kilometrekarede havadan gravite-manyetik verisi topladı. Yapılan sismik ve jeolojik çalışmalarda ise denizlerdeki hidrokarbon potansiyeli hakkında önemli bulgular elde edildi. 

Bu kapsamda şirket, Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye yükseltti. Bir önceki yıl bu rakam 6 bin 617 kilometrekare olarak kaydedilmişti. 

Türkiye'nin kara ve deniz alanlarının hidrokarbon potansiyelini tespit ederek ekonomiye kazandırmak isteyen TPAO, faaliyetlerini deniz arama, Trakya arama, Güneydoğu arama, ortak arama ve diğer bölge arama projeleri olmak üzere 5 ana hat üzerinde sürdürüyor. 

DENİZLER UMUT VERDİ

"Milli Enerji ve Maden Politikası" doğrultusunda yol haritası ve temel stratejilerini belirleyen TPAO, Akdeniz ve Karadeniz'in hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak için Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisiyle yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. 

Elde edilen sismik verilerin yorumlanmasıyla, sığ ve derin denizlerde sondaj yapılmasına karar verildi. 2017 sonunda envantere katılan, 3 bin 650 metre su derinliğine kadar çalışabilen ve 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj kabiliyeti olan Fatih gemisi ile 30 Ekim 2018'de Alanya-1 lokasyonunda derin deniz sondaj operasyonuna başlandı. Fatih gemisi şu an ikinci sondajına Finike-1 adlı sahada devam ediyor. 

Sığ denizlerde ise Kasım 2018'de Doğu Akdeniz'deki ruhsat alanları içerisinde yer alan Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda platform kurularak sondaj çalışmalarına başlandı. 

Ayrıca yarın Türkiye'den uğurlanacak ikinci sondaj gemisi Yavuz'un da temmuz başında KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlaması planlanıyor. 

SON 17 YILIN EN YÜKSEK PETROL ÜRETİMİ

TPAO 2018'de ham petrol üretimini 2017'ye göre yaklaşık yüzde 10 arttırdı. Buna göre, geçen yıl üretilen 13,5 milyon varil ham petrol, aynı zamanda son 17 yılın en yüksek üretimi oldu. 

Bu dönemde doğal gaz üretiminde de yaklaşık yüzde 33 artış sağlanarak, son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Geçen yıl 405 milyon metreküp doğal gaz üretildi. 

TPAO, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve enerji ithalatını düşürmek için 5 ülkede 13 projede yer alıyor. Şirket bu kapsamda, Azerbaycan, Irak, KKTC, Rusya ve Afganistan'da operasyonlarına devam ediyor. 

Bu arada, geçen yıl TPAO tarafından elde edilen dönem karı 5,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. 

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