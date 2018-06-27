Oyuncak devi battıkça batıyor! Yüzlerce mağazasını kapatacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
27.06.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Oyuncak devi battıkça batıyor! Yüzlerce mağazasını kapatacak

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Oyuncak devi battıkça batıyor! Yüzlerce mağazasını kapatacak

Toys 'R' Us geçen sene başlayan iflas ve tasfiye sürecinde sona geldi. Mart ayında kalan 735 mağazasını kapatacağını belirten Toys 'R' Us, cuma günü itibarıyla kalan 200 mağazasına da kilit vurarak tamamen piyasadan çekiliyor. Toys 'R' Us, 5 milyar dolarlık borcunun yanı sıra Amazon vb. dev perakendecilerle rekabet etmekte güçlük çekiyordu.

Toys "R" Us, geçen yıl eylül ayındaki iflas koruma başvurusunun ardından toparlanma umuduyla yapılanmaya çalışsa da başarılı olamadı ve periyodik olarak başlattığı mağaza kapatma ve işten çıkarmalarda sona geldi.

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Mart ayında kalan 735 mağazasını kapatarak sektörden çıkacağını belirten Toys "R" Us cuma günü tamamen kepenk indiriyor ve ABD'de kalan son 200 mağazasını da kapatıyor.

KKR, Bain Capital ve gayrımenkul şirketi Vornado tarafından 2005 yılında alınan Toys R Us yüksek borç stoku ve Amazon gibi dev perakendecilerle rekabet etmeyi başaramamıştı.

Oyuncak devi battıkça batıyor Yüzlerce mağazasını kapatacak

İşlerine son verildikten sonra kıdem tazminatları ödenmediği için bir süredir protesto gösterileri yapan çalışanlar da zor durumda. Federal kanunlar gereğince 60 günlük ihbar alan 31 bin çalışan bu hafta yeni gösteriler organize edecek.

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Florida'daki bir mağazanın müdürü olan ve 30 yıldır Toys "R" Us bünyesinde çalışan Madelyn Garcia "Müşteriler geliyor ve bize sarılıyor." derken büyük indirimler olduğunu ancak geriye kalan mağazalardaki raflarda ürün bulmanın zor olduğunu belirtti.

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Şirket, bir yandan mağazalar dışındaki tüm varlıklarını da elden çıkarıyor. New Jersey'deki merkez ofisinin eşyalarının yanı sıra dev Minyon modeliyle "Canavarlar" adlı animasyonun karakterlerinden Sulley'nin gerçek boyutlu oyuncağını da satılacaklar arasında.

Toys "R" Us'ın satışı en fazla ses getiren "varlığı" ise şirketin maskotu zürafa Geoffrey oldu.

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