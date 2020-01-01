Total ve Spotify’dan işbirliği

Total istasyonlarının, 2 milyardan fazla çalma listesi ve 217 milyon aylık aktif kullanıcısı ile dünyanın en çok tercih edilen streaming müzik platformu olan Spotify ile yaptığı bu özel çalışma kapsamında Total reklamları, araç içinde o anda Spotify’dan müzik dinleyen yaklaşık 1 milyon araç sürücüsüne ulaştı. Total, bu çalışma sayesinde, otomobil içerisinde olduğunu bildiği sürücüleri teklif ve fırsatlarından haberdar etti.

ERİŞİM SAĞLANDI

Daha önceki reklam modellerinde, o anda sürücünün araç içerisinde olup olmadığı bilinemiyorken, bu reklam model ile sürücülere araç içerisindeyken erişim sağlandı. Yapılan araştırmalara göre, araç kullananların yüzde 87’si arabada müzik dinliyor ve yüzde 55’i müzik dinleme platformu olarak Spotify’ı tercih ediyor. Son beş yılda otomobilinde en az bir kez çevrimiçi yayın hizmeti kullanan kişilerin sayısı yüzde 26’dan yüzde 44’e kadar yükselmiş durumda. Spotify kullananların yüzde 34’ü ise uygulamayı otomobillerinde kullanıyor ve kişisel tercihlerine göre müzik dinliyorlar. Türkiye, Spotify’ı en fazla kullanan ülkelerden biri. Bugün Türkiye’de Spotify kullanıcıları günde aktif olarak ortalama 2 saatten fazla zaman geçiriyor.