Total, Symrna Antik Kenti’nde gençleri ağırladı
Total Oil Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti’nde İzmir Cemal Atlas Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.
Total Oil Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirket desteğiyle kazı çalışmaları devam eden Symrna antik kentinde 2018 boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmalarında farklı yaş gruplarından çocuklar misafir edildi. Tarih öğretmenleri ve rehberler eşliğinde 10-12 yaş çocuklarla gerçekleştirilen projede öğrenciler, Smyrna Antik Kenti’ni tanıma fırsatı buldu. Antik kentte, Meraklı Çocuk Bilim Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan, Çoklu Zeka Teorisi’ne dayanan oyunlarla öğrencilerin vakit geçirmesi sağlandı. Geçen yıl başlayan ve 2019’da da devam eden Smyrna Antik Kent Çocuk Atölyeleri ile farklı yaş ve eğitim gruplarında binin üzerinde öğretim çağındaki çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülüyor.
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