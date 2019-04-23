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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Total, Symrna Antik Kenti’nde gençleri ağırladı

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Total, Symrna Antik Kenti’nde gençleri ağırladı

Total Oil Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti’nde İzmir Cemal Atlas Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Total Oil Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirket desteğiyle kazı çalışmaları devam eden Symrna antik kentinde 2018 boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmalarında farklı yaş gruplarından çocuklar misafir edildi. Tarih öğretmenleri ve rehberler eşliğinde 10-12 yaş çocuklarla gerçekleştirilen projede öğrenciler, Smyrna Antik Kenti’ni tanıma fırsatı buldu. Antik kentte, Meraklı Çocuk Bilim Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan, Çoklu Zeka Teorisi’ne dayanan oyunlarla öğrencilerin vakit geçirmesi sağlandı. Geçen yıl başlayan ve 2019’da da devam eden Smyrna Antik Kent Çocuk Atölyeleri ile farklı yaş ve eğitim gruplarında binin üzerinde öğretim çağındaki çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülüyor.

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