Total OIl Türkiye’ye Viyana’da 5 ödül
TÜRKİYE’nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 5 ödül birden kazandı.
“İki Elin Enerjisi Güzel” ve “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” projeleriyle katıldığı her kategoride ödül kazanan Total Oil Türkiye, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka Yenileme kategorilerinde de birinci seçilerek “Altın Stevie” ödüllerinin sahibi oldu. Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen ve bu yıl 74 farklı ülkeden katılımın gerçekleştiği törende Total’in ödüllerini Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ve Total Oil Akaryakıt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi aldı. Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ödüller hakkında şöyle konuştu: “Total Oil Türkiye olarak, Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, ülkemize değer katmak ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ kampanyası ve devamında işitme engellilere yönelik gerçekleştirdiğimiz ‘İki Elin Enerjisi Güzel’ projeleriyle kazandığımız bu ödüller için başta çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
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