Total 14 ilde 2 bin 500 ustayla buluşacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTotal 14 ilde 2 bin 500 ustayla buluşacak
GeriEkonomi Total 14 ilde 2 bin 500 ustayla buluşacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
25.06.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Total 14 ilde 2 bin 500 ustayla buluşacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Total 14 ilde 2 bin 500 ustayla buluşacak

Türkiye'de madeni yağ sektörünün önde gelen üreticisi Total, 2019 yılı boyunca 14 ilde düzenleyeceği etkinliklerle 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.

Türkiye'de 28 yılı aşkın süredir madeni yağların üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Total, ustalarla olan iletişimine hız kesmeden devam ediyor. Total, 2019'da "Ustalarla Beraberiz" etkinlikleri kapsamında 14 ilde, 15 noktada, binek, hafif ticari ve ağır dizel araçlara hizmet veren yaklaşık 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.

Bursa Sheraton Otel'de 26 Haziran Çarşamba günü başlayacak "Total Ustalarla Beraberiz" etkinlikleri Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, Bursa, Sakarya, Antalya, Adana, Diyarbakır, Giresun, Samsun, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Van, Sivas ve Ankara illerinde düzenlenecek.

FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ 

Pazarlama ve Teknik Servisler Müdürü Fırat Dokur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etkinliklerimizle madeni yağ sektöründe önemli konuma sahip olan ustalarla her yıl bir araya geliyoruz. Madeni yağ alanında inovasyon öncüsü bir marka olarak yeniliğe her açıdan önem veriyoruz. Bu doğrultuda 'Ustalarla Beraberiz' etkinliğimizin içeriğini her sene güncelliyor ve ustalarımızın farklı alanlarda ve güncel konularda teknik bilgi sahibi olmasını destekliyoruz" dedi.

Dokur, bu yıl alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle, bakım ve mekanik onarımda sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusuna ağırlık vereceklerini belirtirken, "Ustalara yönelik eğitim faaliyetlerimize, usta ve son kullanıcılara yönelik dijital ve hizmet altyapılarını kurgulamaya 2019 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA HAKKINDA

Tamamı Total grubu iştirakı olan ve Türkiye'de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. 130 çalışanı ile başta motor yağları olmak üzere madeni yağlar alanında operasyonlarını yürüten şirket 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 11.9 pazar payına ulaşmıştır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir.

Total Turkey Pazarlama, İzmir Menemende en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır. 

Total Marketing & Services bölümü ham petrolden elde edilen ürünlerin pazara sunulması ve ilgili süreçte gereken tüm hizmetlerin sağlanmasından sorumlu şirket birimidir. Birimin 31 bin çalışanı 110 ülkede yer almakta ve ürün ve hizmetlerin 150 ülkeye satışını sağlamaktadır. Her gün, Total Marketing & Services 65 ülkede yer alan 16 binden fazla akaryakıt istasyonunda 8 milyondan fazla müşterisine hizmet vermektedir. Dünyanın dördüncü büyük madeni yağ tedarikçisi ve Afrika'nın en büyük petrol ürünleri dağıtıcısı olan şirket, dünya çapında 50 üretim tesisi ile madeni yağ, asfalt, katkı, özel yakıt ve sıvılar üreterek büyümesini sürdürmektedir.

Total global bir entegre enerji üreticisi ve sağlayıcısı, önde gelen bir akaryakıt ve gaz tedarikçisi ve majör bir düşük karbon salınımlı enerji oyuncusudur. Total 98 bin çalışanı ile daha iyi, daha güvenli, daha temiz, daha verimli, daha yenilikçi ve mümkün olan en fazla kişiye ulaşan enerjiyi taahhüt eder. Total, kurumsal sosyal sorumluluğu gereği, dünya çapında 130'dan fazla ülkeye yayılan operasyonlarının istikrarlı bir biçimde ekonomik, sosyal ve çevresel katma değer sağlamasına odaklanır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yerli yabancı turist oraya akın ediyor! Her sene sayı artıyor...
Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı!