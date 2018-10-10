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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.10.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Tosyalı Holding'in Afrika'daki yeni durağı Senegal

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Tosyalı Holding'in Afrika'daki yeni durağı Senegal

Tosyalı Holding, Afrika kıtasında hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımı için Senegal hükümeti ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

KONUYA ilişkin mutabakat zaptı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı arasında imzalandı.

Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan proje için ilk çalışmanın bu yılın sonuna kadar başlaması bekleniyor.

Proje ile Senegal'e yapılacak yatırımın ilk fazında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek. Projenin ilerleyen fazlarında ise yine Senegal’den temin edilecek cevher ile ülkenin cevherden üretim yapan ilk çelikhanesi devreye alınacak. Böylece söz konusu tesis, cevheri son ürüne kadar işleyebilecek, tam entegre bir demir çelik kompleksi haline gelecek.

İlk aşamada Senegal'in bütün filmaşin ve inşaat demiri ihtiyacını karşılayacak olan tesis, ilerleyen fazlarda devreye alınacak diğer ünitelerle bölge ülkelerinin de farklı ürün gruplarındaki çelik gereksinimlerine cevap verecek.

"Dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı sürdürüyoruz"

İmza töreni sonrasında anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye ekonomisini hak ettiği seviyeye ulaştırmak için var gücüyle çalışan bir grup olarak, dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Afrika'daki yeni yatırımlarını 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Senegal'de gerçekleştireceklerini aktaran Tosyalı, "Yer seçiminin ardından bu yılın sonuna kadar ilk kazmayı vurmayı planladığımız yatırım, öncelikle Senegal'in, ardından ise bölge ülkelerinin tüm çelik ihtiyacını karşılayacak." dedi.

Tosyalı, dünyanın üç kıtasında 20'nin üzerinde tesisle üretim yapan bir grup olarak, demir çelik alanında bir dünya markası olmak hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir şirket olarak en büyük önceliğimiz ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizle kol kola hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak. Yaptığımız tüm yatırımların, attığımız tüm adımların arkasında bu vizyon var. Bu kapsamda, bir dünya markası olma vizyonu ve sektörümüzde dünyanın sayılı üreticilerinden biri olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Senegal hükümetiyle bir süredir görüşmeleri sürdürüyorduk. Hatta bu proje, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal ziyaretinde de gündeme gelmişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizleri cesaretlendirmesiyle bu projeyle ilgili ilk imzaları atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

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