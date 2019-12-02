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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.12.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu

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Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hanım Kızıl (39) 7 yıl önce tost yaparak başladığı işinde lokanta işletmecisi oldu. Ev yemekleriyle müşterilerine hizmet veren Hanım Kızıl, "Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız. Ben olmasam insanlar Iğdır’a gidecek veya bisküvi ile karnını doyuracak. Eşimle beraber işimizi yürütüyoruz" dedi.

Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Hanım Kızıl, TIR şoförü olan eşi Oğuz’a yardımcı olmak için 7 yıl önce küçük bir büfede tost yapıp satmaya başladı. Bir süre sonra işini büyüten 2 çocuk annesi Hanım Kızıl, ev yemekleri hizmeti verdiği lokanta açtı. Karakoyunlu ilçesindeki ilk ve tek lokanta olan Hanımeller’de 2 kadın çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Kızıl, eşine aldırdığı döner makinesiyle döner kesmeye de başladı. Sırada kebap çeşitleri olduğunu ifade eden Kızıl, genelde ilçede çalışan memur kesiminin lokantadan yararlandığını söyledi.

Yemek için Iğdır’dan bile lokantasına gelenlerin bulunduğunu kaydeden Kızıl, "Hiçbir yerden destek almadım. Kendi imkanlarımla, çalışmamla bu seviyeye geldim. İnsan istiyorsa işini sevsin her işi başarabilir. Benim için önce hizmet, temizlik geliyor. Müşterilerimiz durumundan dolayı memnunum. Çevreden gelip yemek yemeleri beni gururlandırıyor. Herkesin zevkine göre yemek pişiriyorum. Yakında kebap çeşidine başlayacağım. İstek var. Fiyatlarımız herkese uygun. Ben okumadım bir iş yapamam demek yanlış ben ortaokul mezunuyum. Çocuklarımı büyüttüm bu işe başladım. İnsan bir iş yapmalı. Bayan evde oturur yemek yapar düşüncesi değişmeli bayanlar ekonomiye katkı sağlamalı. Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız, bizim işletmemiz olmasa insanlar Iğdır’a gidecek ya da bisküvi ile karnını doyuracak" diye konuştu.

Hanım Kızıl’ın yemeklerini beğendiklerini söyleyen müşteriler, "Yemekler çok güzel ve fiyatları uygun. Öğretmenler, memurlar, işçiler olarak gelip yemek yiyoruz. Hem temiz hem de lezzetli" dedi.

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