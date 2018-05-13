Torbaya ‘döviz’ düzenlemesi girdi

TBMM’nin son torba yasasından döviz ile ilgili bazı önlemler çıktı. Teklif olarak TBMM’ye sunulan düzenlemeye göre, artık dövizle kredi kullandıran bankanın da sorumluluğu olacak. Banka kredi kullandırdığı müşterisinin dövizle borçlanma kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakmakla yükümlü olacak. Teklife göre, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğlerle, genel ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, başka bir ceza öngörülmemişse, 10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar para cezası verilecek. Mevcut uygulamada ise sadece Bakanlar Kurulu’nun Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na göre yaptığı genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket edenlere, 3 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar ceza veriliyor. Ayrıca artık Türk Parası Koruma Kanunu’na dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğlerle, diğer genel ve düzenleyici işlemlere aykırı olarak yasaya tabi eşya ve kıymetlerin yurttan çıkarılması veya yurda sokulması veya buna teşebbüs edilmesi halinde, kaçakçılık suçu oluşmamışsa, söz konusu değerin yüzde 20’si oranında ceza kesilecek. Halen yürürlükteki yasaya göre ise kıymet ve eşyaların izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması durumunda cezai işlem uygulanıyor. Ceza da eşya ve kıymetin rayiç bedeli kadar oluyor. Teşebbüs halinde ceza yarı yarıya düşüyor.

DÖVİZ BÜROSUNA CEZA

Yetkisiz faaliyet gösteren döviz bürolarına da ceza verilecek. Buna göre gerekli izni ve belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar para cezası alacak ve işyerindeki faaliyetler bir aydan 6 aya kadar durdurulacak. Tekrarı halinde ise sürekli durdurma gündeme gelecek.

İKİ KATINA ÇIKACAK

Hazine Müsteşarlığı yakın zamanda aldığı kararlarla, şirketlerin dövizle borçlanmasını sınırlayan düzenlemeleri hayata geçirmişti. Teklifte bu düzenlemelere uymayan bankalara dönük de cezai yaptırım bulunuyor. Buna göre, yurt dışı ve yurt içinde kredi kullanabilmesi için gerekli şartları taşımadığı halde kredi kullananlar ile kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kredi kullandıran veya aracılık edenlere

50 bin-250 bin TL arasında idari para cezası verilecek. Fiilin tekrarı durumunda ise

cezalar iki kat olacak.

HAZİNEYE BİLGİ VERİLECEK

HAZİNE Müsteşarlığı ve denetim yetkisine sahip kişiler, Türk Parasını Koruma Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden istemekle yetkili olacak. İstenilen bilgilere vermeyenler içinse 10 bin-50 bin TL arasında idari para cezası verilecek. Bilgi ve belgelerin hatalı veya eksik olarak verildiğinin saptanması durumunda, düzeltme için 30 günlük süre verilecek. Bu süre içinde yanlışlık düzeltilmezse para cezası devreye girecek.