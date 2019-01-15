Torbadaki dürüstlük ...‘Dürüst mükellef’ için ihmal sınırı 10 tl’den 250 tl’ye çıkarılıyor
Vergilerini zamanında ödeyen ‘uyumlu mükellef’ tanımına şimdiye kadar 56 bin 835 kişi girdi. Bu kişiler yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanıyor. Yaklaşık 290 bin mükellef ise beyannamelerini zamanında verdi ancak 40 liralık damga vergisini ödemediği için dürüst mükellef sınıfına giremedi. Bunun üzerine geçen hafta Meclis’e sunulan torba teklifte sınır 250 TL’ye çıkarıldı ve 290 bin mükellefe ‘dürüst’ yolu açıldı.
İLK olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan vergilerini zamanında ödeyen mükellefler için getirilen uyumlu mükellef tanımına şimdiye kadar 56 bin 835 mükellefin girdiği anlaşıldı. Dürüst mükellef olabilmek için vergilerini zamanında ödemek gerekiyor. Bu durumda yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanılabiliyor. Yaklaşık 290 bin mükellefin ise vergi beyannamelerini zamanında verdiği, ancak beyanname ile birlikte ödenmesi gereken 40 liralık damga vergisini ödemediği için dürüst mükellef sınıfına giremediği belirtildi. Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba teklifte dürüst mükellef olabilmek için ihmal edilebilecek tutar 250 liraya çıkarıldı. Böylece yaklaşık 290 bin mükellefin de dürüst mükellef sınıfına girebileceği kaydedildi.
YÜZDE 5 İNDİRİM VAR
Dürüst mükellefe vergi indirimi uygulaması 2017 yılında çıkarılan 6824 sayılı yasa ile getirildi. Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5’lik vergi indirimi uygulaması da 1 Ocak 2018 tarihinde başladı. Finans ve bankacılık sektörleri hariç ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunanlar gelir ve kurumlar vergisi indiriminden yararlanabiliyorlar. Ancak indirimden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde vermiş, vergilerini de yine yasal süresi içinde ödemiş olmaları gerekiyor. Her bir beyanname itibariyle 10 liraya kadar eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmıyordu. Bu şartları sağlayan mükellefler yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’ini indirebiliyorlar.
40 LİRALIK DAMGA VERGİSİ
Uygulama başladıktan sonra toplam 56 bin 835 mükellef vergiye uyumlu mükellef olarak yüzde 5’lik indirimden yararlanmaya hak kazandı. Bunlardan 33 bin 964’ü gelir vergisi mükellefi, 15 bin 352’si kurumlar vergisi mükellefi ve 7 bin 519’u da basit usulde vergi mükellefinden oluştu. Ancak bazı mükellefler beyannamesini vermesine rağmen 40 lira civarındaki beyannamenin damga vergisini vermediği için yüzde 5’lik indirimden yararlanamadı. Bu sayının da 290 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.
KDV İÇİN DE DÜZENLEME
- BİR başka düzenleme de Katma Değer Vergisi (KDV) için geldi. Üretici ihraç etmek üzere malını bir dış ticaret şirketine teslim ediyor. Hesaplanan KDV’yi beyannamesinde gösteriyor. Tahakkuk eden vergi üç ay içinde teslim edilmesi koşuluyla tecil ediliyor. Malını 3 ay içinde ihraç etmeyenlerden Gelir İdaresi gecikme zammıyla söz konusu tahakkuk eden vergiyi alıyor. Bu da yine vergiye uyumlu mükellef tanımını ihlal ediyor. Yapılan düzenleme ile üç ay sonundan itibaren 15 gün içinde tahakkuk eden vergi ödenirse uyum bozulmayacak.
FAAL MÜKELLEF SAYILARI
Gelir vergisi............................................. 1.920.586
Kurumlar vergisi........... 806.622
Basit usul........... 774.881
SINIR 250 TL’YE YÜKSELTİLDİ
- BU gelişmelerin üzerine geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba teklifle değişikliğe gidildi. Her bir beyanname itibariyle 10 liraya kadar eksik ödemeler kısmındaki miktar 250 liraya çıkarıldı. Bu durumda vergiye uyumlu mükellef olup 250 liraya kadar eksik ödeme yapılması bir ihlal sayılmayacak. Eksik ödemenin artırılması ile yaklaşık 300 bin mükellef yüzde 5’lik indiriminden yararlanabilecek. İndirimin de 66 milyon 860 bin lira olacağı hesaplandı.
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