Topuk sesleriyle geliyorlar!

TÜRKİYE’de kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit oranda temsil edilmesi ve kadın girişimci sayısının artmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Kadın Girişimcileri Derneği’nin (KAGİDER) öyküsünün anlatıldığı, Hürriyet muhabiri Elif Ergu tarafından kaleme alınan ‘İlham Veren Kadınlar’ kitabı D&R’ın ev sahipliğinde düzenlenen imza günü ve bir panelle tanıtıldı.

D.R’da Elif Ergu’nun moderatörlüğünde yapılan ‘Ekonomik Kalkınma İçin Eşitlik; Neden? Nasıl?’ konulu panelde, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton konuşmacı olarak yer aldı. İmza gününe Ali Koç, Gül Saygı, Ahmet Utlu, Ahmet Demiral, Elif Dağdeviren, Nur Diba Satıcı, Ralf Tezman, Tuba Güler, Banu İpekel, Banu Birkan, Seba Başer, Aslı Soyak, Arzu Kunt, Zafer Kozanoğlu, Mustafa Taviloğlu, Rengin Suar, Halil Bezmen, Nazan Moroğlu, Sinan Öncel, Atilla Mira, Maide Kurttepeli, Emre Kurttepeli, Nasmina Oğuz, Berna Sağlam Naipoğlu ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş gibi iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gazeteci- yazar Elif Ergu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz KAGİDER Türkiye’nin ilk kadın girişimci derneği. Biz dedik ki; ‘Kadınlar için bir şeyler yapalım birlikte ve onlara ilham verelim. Kadınlar birbirlerinden nasıl ilham alarak kurdular ve kendilerini yalnız hissetmemeye nasıl başladılar?’ Dünyada ilham veren kadınların hikayesini topladık. Kadın hareketlerinden kesitlerle yaptık. Bu bir başlangıç. Biz ilham veren kadınların peşindeyiz. İlham veren kadınların topuk seslerini daha çok duyacaksınız. Çünkü biz daha fazla kadın olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



KAGİDER üyelerinin de bulunduğu davetlilerin ilgiyle izlediği panelin ardından Elif Ergu, İlham Veren Kadınlar kitabını imzaladı. Kitabın satışından elde edilecek gelirin tümü KAGİDER’e aktarılacak ve bu gelirle “Proje15”i başlatan KAGİDER, proje kapsamında 15 bin kadına uzaktan erişim hedeflerken, Türkiye genelinde bin 500 kadına bu konularda birebir eğitim ve seminer fırsatları sunacak.

Moderatör Elif Ergu’nun, panelistlere yönelttiği ‘Kadın istihdamını nasıl arttırabiliriz? sorusunu yanıtlayan Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Öncelikle kızlarımızı okutmalıyız. Bize düşen görev de bu konudaki farkındalığı artırmaktır. İş dünyası bir yana, siyasette de kadınların katılımı çok az. Siyasette ve yerel yönetimde kadının katılımı arttıkça iş hayatında da daha fazla kadını göreceğiz. Avrupa Birliği yönetim kurulunda kadın oranını artırmak için yüzde 30 kota koyulmaya başladı. Türkiye bu kararı çoktan almalıdır diye düşünüyorum. Eğer kadının toplumdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu, bir toplumun yarısını yeterince katılımcı yapmazsanız bir kalkınmışlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını idrak edersek her şey olur. Kadın erkek eşitliğini gerçekten algılayıp özümsemektir asıl olan” diye konuştu.

EŞİT BİR DÜNYA HAYALİ

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ise, “Kadınların hangi meslekleri yapıp, yapmayacakları, hangi okula gidip, gitmeyecekleri, kiminle evlenip, evlenmeyecekleri, hangi işi seçip, seçmeyecekleri... Eğer bu perdeleri kaldırabilirsek, hem düşüncelerimizde hem bakış açımızda sanırım gerçek özgürlüğü o zaman bulacağız. En önemlisi, kalkınmadan bahsediyoruz. Kalkınma sadece para ile olacak bir şey değildir. Yanında eğitim, farklılığa tahammül etmek, demokrasi... Bunların hepsi bir araya geldiği zaman gerçek özgürlük ve gerçekten kadınların güçlenmesi anlamına gelir. KAGİDER’in değerli kurucuları burada. Bir tane hayalimiz var. Hepimiz kadın ve erkeklerin eşit olduğu, fırsatlara eşit olarak ulaşabildiği bir dünya hayali ile çalışıyoruz. Bizler gönüllü çalışanlarız” dedi.