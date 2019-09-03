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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi Haberleri‘Top’tan ihracat... 10 kulüp 2.5 ayda yurtdışına 74.3 milyon Euro’luk futbolcu sattı
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Ekonomi
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Top’tan ihracat... 10 kulüp 2.5 ayda yurtdışına 74.3 milyon Euro’luk futbolcu sattı

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
‘Top’tan ihracat... 10 kulüp 2.5 ayda yurtdışına 74.3 milyon Euro’luk futbolcu sattı

Türk futbolu son yıllarda UEFA’nın mali kriterlerine uyum göstermek için çalışırken, bir yandan da Avrupa futbolunun ihracatçı ülkesi olmayı başardı. 2019-2020 sezonu ana transfer döneminde 10 kulüp yurtdışına sattıkları futbolculardan 74.3 milyon Euro’luk gelir elde ederek Türk futbol ihracatının rekorunu kırdılar.

2019-2020 sezonu ana transfer dönemi dün gece yarısı itibariyle son buldu. Türk futbol endüstrisi 2.5 aylık dönemde 74 milyon 350 bin Euro’luk futbolcu ihracatı gerçekleştirerek rekor kırdı. Bir önceki rekor 2017-2018 sezonunda 74 milyon Euro’ydu. Bu sezon Süper Lig’de 10 kulüp yurtdışına futbolcu satışı gerçekleştirirken, 74.3 milyon Euro’luk gelirin yüzde 40.6’sı İtalyanlardan geldi. Yurtdışına satılan oyuncular arasında en pahalısı ise Yusuf Yazıcı oldu.

‘Top’tan ihracat... 10 kulüp 2.5 ayda yurtdışına 74.3 milyon Euro’luk futbolcu sattı

Ana transfer döneminin en çok oyuncu satan takımı Trabzonspor. Bordo-mavili takım 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı’yı Fransa’ya satarak 16.5 milyon Euro’luk gelir elde etmeyi başardı. Trabzonspor Yazıcı’nın performansına göre yıl sonuna kadar Fransız kulübü Lille’den daha fazla para kazanabilir. Fenerbahçe de bu sezon en yüksek oyuncu satışı yapan kulüplerin başında geliyor. Sarı-lacivertli takım 19 yaşındaki Eljif Elmas’ı İtalyan Napoli’ye 16 milyon Euro’ya sattı. UEFA ile yaptığı Financial Fair Play (FFP) anlaşması çerçevesinde sözleşme imzalayan Galatasaray da bu sezon yurtdışına sattığı oyunculardan 9 milyon 350 bin Euro gelir sağladı. Son yıllarda yurtdışına en çok oyuncu satan takımların başında gelen Beşiktaş ise, bu yıl sadece 2 milyon Euro’luk oyuncu satışı yaptı. Siyah-beyazlılar sadece Medel’den para kazandı.

‘Top’tan ihracat... 10 kulüp 2.5 ayda yurtdışına 74.3 milyon Euro’luk futbolcu sattı

MEKSİKA’YA BİLE SATTIK

Alanyaspor, Kasımpaşa, Malatyaspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Denizlispor yurtdışına futbolcu satışı gerçekleştiren diğer kulüpler oldu. Merih Demiral’ı İtalya’ya satan Alanyaspor Meksika’ya da futbolcu göndermeyi başardı.

EN DEĞERLİ TÜRK CENGİZ ÜNDER

YURTDIŞINDA oynayan Türk oyuncuların değeri de hızla yükseliyor. Bu alanda en değerli Türk yıldızları listesi ise şöyle:

‘Top’tan ihracat... 10 kulüp 2.5 ayda yurtdışına 74.3 milyon Euro’luk futbolcu sattı

- Cengiz Ünder: 35 milyon Euro

- Hakan Çalhanoğlu: 20 milyon Euro

- Cenk Tosun: 18 milyon Euro

- Çağlar Söyüncü: 15 milyon Euro

- Abdülkadir Ömür: 15 milyon Euro

TAKIMINA EN ÇOK KAZANDIRANLAR

TÜRKİYE’den yurtdışına satılan en pahalı futbolcular listesinin ilk sırası bu sezon da değişmedi. Kulübüne en çok para kazandıran oyuncuların ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.

-  2017-2018 sezonunda Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a 22.5 milyon para kazandırdı.

- İkinci sırada ise bu sezon Fransız Lille takımına 16.5 milyon Euro’ya transfer olan Yusuf Yazıcı geliyor.

- 3’üncü sırada ise takımlarına 16 milyon Euro kazandıran Badou Ndiaye, Eljif Elmas ve Moussa Sow var.

 

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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