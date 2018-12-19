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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Topraksız çilek üretimi ile gelirini 5 kat arttırdı, giderini 5 kat azalttı

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Topraksız çilek üretimi ile gelirini 5 kat arttırdı, giderini 5 kat azalttı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan çiftçi, topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti. Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidesi diken çiftçi, gelirinin 5 kat arttığını belirtti.

AKSU ilçesinde yaşayan 45 yaşında 2 çocuk babası Alper Yeğen, 12 yıl boyunca topraklı çilek üretimi yaptı. Topraklı çilek üretimin maliyetlerinden ve işçiliğinde zorlanan Yeğen, 2012 yılında kendisine ait 12 bin metrekare alanda topraksız çilek üretimine geçmeye karar verdi. Araştırmaları neticesinde topraksız üretim sistemini kuran Yeğen, 7 yıldır topraksız çilek üretimi yapıyor. 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidanı bulunan Yeğen verimin aynı metrekare üzerinde topraklı tarıma göre 5 katı olduğunu kaydetti. Yetiştirdiği her bir fidandan 1 kiloya yakın çilek aldığını kaydeden Yeğen, bu şekilde gelirini de 5 katına çıkardığını açıkladı.

6 BİN DİKERKEN 25 BİNE ÇIKTI

Topraksız çilek üretimi ile gelirini 5 kat arttırdı, giderini 5 kat azalttı

6 yıldır katlı raflarda çilek yetiştirdiğini belirten Yeğen, "Aralık ayı itibari ile hasadımız başladı. Bizim hasadımız Temmuz başına kadar devam eder. Bu 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidemiz var. Topraksız olduğu için kalitemiz iyi, rengimiz güzel. Tadı ise topraklı tarıma göre daha iyi. 2002 yılında Antalya’nın en büyük topraklı çilek üreticisiydim. Topraklardaki zorlukları görünce topraksıza geçtim. İşçilik masraflarından kaçmak ve maliyetlerini düşürmek için geçtim. Gayet memnunum. Toplamamız gayet kolay oluyor. Özel ürün işliyorum. Topraklı tarımda bin metrekare alana 6 bin fide dikebilirsiniz. Bizim bu sistemde 25 bin fide dikiyoruz. Toprakta olsa toplama maliyetleri çok fazla oluyor. Topraklı tarımda bir dönüm alanda 4 ton ürün alınırken topraksız üretimde 18 ton ürün alınıyor. Gelir olarak 5 kat daha fazla kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda da masrafları 5 kat düşüyor" açıklamasını yaptı.

Topraksız çilek üretimi ile gelirini 5 kat arttırdı, giderini 5 kat azalttı

COCOPEAT

Cocopeat, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanmış ve tarımda kullanıma elverişli hale getirilmiş bir maddedir. Cocopeat tamamen organik yapısı olması, içeriğinin pH yani asitlik değeri 5.8 ile 6.5 arasında olması ve su tutma kapasitesinin oldukça iyi olmasından dolayı tarımda kullanılmaya oldukça elverişlidir. Sıkıştırılmış olan cocopeat blokları, belli miktarda su ile sulandığında şişerek topraksı yapıya geliyor.

 

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