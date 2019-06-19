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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Toplusözleşmede teklif günü

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Toplusözleşmede teklif günü

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplusözleşmelerde Türk-İş bugün teklifini belirleyecek. Türk-İş Koordinasyon Kurulu, bugün bir araya gelerek rakam için istişare yapacak. Kurulda bir uzlaşma olması durumunda bugün ilk teklif için bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kurulda hükümete iletilmek üzere tekliflerini istişare edeceklerini oluşturacaklarını belirtti. Teklif için tüm sendikalardan görüş alacaklarını kaydeden Atalay şunları söyledi: “Ancak bizim de bazı hassasiyetlerimiz var. Öncelikle enflasyonun altında olacak bir oran kimseyi memnun etmeyecektir. Bu nedenle çalışanlarımıza enflasyonu ezdirmeyecek bir teklif önereceğiz. İkinci hassasiyetimiz ise, en düşük ücretlerde biz baz oluşturulmasını talep ediyoruz. En düşük memur maaşı 3 bin 260 TL düzeyinde. En düşük işçi ücreti de en azından bu rakamla eşitlenmeli. Teklifimizi oluşturduktan sonra, kamuya götüreceğiz ve müzakerelerin hızlanması için çalışacağız.”

Son olarak Türk-İş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyetleri Cenevre’de bir araya gelmişti. Görüşmede, 2019 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünün yol haritası ele alınırken, tekrar bir araya gelinme kararı alnmıştı.

Kamu işçileri için 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, 2017 yılı Temmuz ayında imzalanmıştı. İmzalanan protokolle, 2017 yılı için yüzde 7.5 artı 5,ikinci yıl içinse yüzde 3.5 artı 3.5 zam verilmesi benimsenmişti. Her iki yılda gerçekleşen enflasyon kadar fark verilmesi de kararlaştırılmıştı. Ayrıca işçilere ödenen ek ödenek 500 liradan 750 liraya çıkarılmış, brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilere de 90 lira ilave artış sağlanmıştı.

 

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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