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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Toplu sözleşme haziranda başlıyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Toplu sözleşme haziranda başlıyor

YAKLAŞIK 200 bin işçiyi yakından ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hedef sözleşmeleri temmuz sonuna kadar bitirmek. Edinilen bilgilere göre, toplusözleşmelerde rakam pazarlığının haziran ayı başında başlatılması hedefleniyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, bayram sonrası toplusözleşmelerde, kamu tarafını temsil eden Kamu İşverenleri Sendikası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir araya gelecek. Daha sonra ise kamu işçilerini temsil eden Türk-İş’le toplantı yapılacak. İki taraf da dinlendikten sonra maaş zammını da içeren bir teklif paketi hazırlanacak. Daha önceki toplusözleşme süreçleri dikkate alınarak, bir aylık bir süreçte takvimin tamamlanması ve uzlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Toplusözleşmelerde kritik noktayı ise 2018 yılı enflasyonu oluşturacak. Türk-İş, gerçekleşen enflasyonu dikkate aldığını belirterek, yüzde 20.30’un altındaki bir rakama sıcak bakmadığı mesajını vermişti.

1 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Geçen günlerde görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ocak ve mart ayında başlayan toplusözleşmelerde kamunun halen bir teklifle gelmediğini söylemişti. Bazı iş kollarında 60 günlük uyuşmazlık süresinin başladığını kaydeden Atalay, “Yasal prosedürler var. Bu kapsamda uyuşmazlık ve grev kararları alınsın, sendikalar da bu yönde adım atmaya başladılar. 200 bin kişi aileleriyle birlikte 1 milyon kişi, ama halen bizi muhatap alıp masaya oturan yok” demişti. Söz konusu süreç kapsamında Maden-İş, Türkiye Maden-İş ve Toleyis sendikaları grev aşamasına gelirken, diğer sendikaların büyük bölümü da arabulucu raporlarını beklemeye başladı.

Kamu işçileri için 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, 2017 Temmuz ayında imzalanmıştı.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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