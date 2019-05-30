Toplu sözleşme haziranda başlıyor
YAKLAŞIK 200 bin işçiyi yakından ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hedef sözleşmeleri temmuz sonuna kadar bitirmek. Edinilen bilgilere göre, toplusözleşmelerde rakam pazarlığının haziran ayı başında başlatılması hedefleniyor.
Kulislerde konuşulanlara göre, bayram sonrası toplusözleşmelerde, kamu tarafını temsil eden Kamu İşverenleri Sendikası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir araya gelecek. Daha sonra ise kamu işçilerini temsil eden Türk-İş’le toplantı yapılacak. İki taraf da dinlendikten sonra maaş zammını da içeren bir teklif paketi hazırlanacak. Daha önceki toplusözleşme süreçleri dikkate alınarak, bir aylık bir süreçte takvimin tamamlanması ve uzlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Toplusözleşmelerde kritik noktayı ise 2018 yılı enflasyonu oluşturacak. Türk-İş, gerçekleşen enflasyonu dikkate aldığını belirterek, yüzde 20.30’un altındaki bir rakama sıcak bakmadığı mesajını vermişti.
1 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR
Geçen günlerde görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ocak ve mart ayında başlayan toplusözleşmelerde kamunun halen bir teklifle gelmediğini söylemişti. Bazı iş kollarında 60 günlük uyuşmazlık süresinin başladığını kaydeden Atalay, “Yasal prosedürler var. Bu kapsamda uyuşmazlık ve grev kararları alınsın, sendikalar da bu yönde adım atmaya başladılar. 200 bin kişi aileleriyle birlikte 1 milyon kişi, ama halen bizi muhatap alıp masaya oturan yok” demişti. Söz konusu süreç kapsamında Maden-İş, Türkiye Maden-İş ve Toleyis sendikaları grev aşamasına gelirken, diğer sendikaların büyük bölümü da arabulucu raporlarını beklemeye başladı.
Kamu işçileri için 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, 2017 Temmuz ayında imzalanmıştı.
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