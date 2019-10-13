Toplusözleşme değerleri için buluştular
TÜRKİYE’DE ilk kez tüm işçi sendikaları işverenler ve Çalışma Bakanlığı, toplu sözleşmelere girecek sosyal değerleri belirlemek için buluştu.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) evsahipliğini yaptığı Ortak Değerler Platformu’nda kadın, çevre, yaşlılar, engelliler ve çocuklar konularında kabul edilen kararlar, artık toplu sözleşmelerde yer alacak.
Platform bugün bir sonuç bildirisi yayınlayarak 5 konuda uzlaşılan kararları açıklayacak. Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK’e bağlı tüm sendika başkanları, konfederasyon başkanları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılımıyla yapılan açılışta konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sendikacılıkta 4.0’a geçilmesi gerektiğini söyledi. Akkol, “Sloganımız, Birlikte Mümkün Türkiye. Birlikteliğimizi burada göstermek istiyoruz. Çok tavsiye ve rapor var ama icraat ve proje yok. Bir sonuç almak ve bunu ülkemize armağan etmek istiyoruz” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, bakanlık olarak sendikalarla, spesifik konularda odak grupları kurarak çalışacaklarını açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, engellilere yönelik söylemlerinin bulunduğunu ancak yeteri kadar iş yapmadıklarını belirtti.
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