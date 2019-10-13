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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANTALYA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Toplusözleşme değerleri için buluştular

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Toplusözleşme değerleri için buluştular

TÜRKİYE’DE ilk kez tüm işçi sendikaları işverenler ve Çalışma Bakanlığı, toplu sözleşmelere girecek sosyal değerleri belirlemek için buluştu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) evsahipliğini yaptığı Ortak Değerler Platformu’nda kadın, çevre, yaşlılar, engelliler ve çocuklar konularında kabul edilen kararlar, artık toplu sözleşmelerde yer alacak.

Platform bugün bir sonuç bildirisi yayınlayarak 5 konuda uzlaşılan kararları açıklayacak. Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK’e bağlı tüm sendika başkanları, konfederasyon başkanları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılımıyla yapılan açılışta konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sendikacılıkta 4.0’a geçilmesi gerektiğini söyledi. Akkol, “Sloganımız, Birlikte Mümkün Türkiye. Birlikteliğimizi burada göstermek istiyoruz. Çok tavsiye ve rapor var ama icraat ve proje yok. Bir sonuç almak ve bunu ülkemize armağan etmek istiyoruz” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, bakanlık olarak sendikalarla, spesifik konularda odak grupları kurarak çalışacaklarını açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, engellilere yönelik söylemlerinin bulunduğunu ancak yeteri kadar iş yapmadıklarını belirtti.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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