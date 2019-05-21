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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Toplu sözleşmelere henüz teklif gelmedi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Toplu sözleşmelere henüz teklif gelmedi

Hükümetin, 200 bin kamu işçisi için toplusözleşme teklifi vermemesi sonrasında, görüşmeler yeni bir aşamaya geldi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Kimin günü dolduysa, ‘uzatmayın grev kararını alın’ diyeceğim” dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Atalay, ocak ve mart ayında başlayan Toplusözleşmelerde kamunun halen bir teklifle gelmediğini söyledi. Bazı iş kollarında 60 günlük uyuşmazlık süresinin başladığını kaydeden Atalay, “Yasal prosedürler var. Bu kapsamda uyuşmazlık ve grev kararları alınsın, sendikalar da bu yönde adım atmaya başladılar. 200 bin kişi aileleriyle birlikte 1 milyon kişi, ama halen bizi muhatap alıp masaya oturan yok” diye konuştu. Söz konusu süreç kapsamında Maden-İş, Türkiye Maden-İş ve Toleyis sendikaları grev aşamasına gelirken, diğer sendikaların büyük bölümü da arabulucu raporlarını beklemeye başladı. Kıdem tazminatı çalışmalarının da gündemden kalkmadığını söyleyen Atalay şöyle devam etti: “Kore modeli diyorlar, Kuzey mi Güney mi bilmiyoruz. Bir getirsinler bakalım. Biz bu sistemden memnunuz. Almayanlarla ilgili bir çalışma yapılmalı. Yüzlerce örneği var. Şu şeklini bozmadan 30 günü bozmadan devam edelim. Fon deyince tedirgin oluyoruz, fona iyi bakmıyoruz. Bakalım neyle gelecekler. Gerekirse 410 şube başkanımın hepsini Ankara’da toplarız. Kıdemle ilgili çalışıyorlar. Ama içimize sinmeyen bir şey olursa, İzmit’te yaptığımızı tüm Türkiye’de yaparız.”

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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