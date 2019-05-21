Toplu sözleşmelere henüz teklif gelmedi
Hükümetin, 200 bin kamu işçisi için toplusözleşme teklifi vermemesi sonrasında, görüşmeler yeni bir aşamaya geldi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Kimin günü dolduysa, ‘uzatmayın grev kararını alın’ diyeceğim” dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Atalay, ocak ve mart ayında başlayan Toplusözleşmelerde kamunun halen bir teklifle gelmediğini söyledi. Bazı iş kollarında 60 günlük uyuşmazlık süresinin başladığını kaydeden Atalay, “Yasal prosedürler var. Bu kapsamda uyuşmazlık ve grev kararları alınsın, sendikalar da bu yönde adım atmaya başladılar. 200 bin kişi aileleriyle birlikte 1 milyon kişi, ama halen bizi muhatap alıp masaya oturan yok” diye konuştu. Söz konusu süreç kapsamında Maden-İş, Türkiye Maden-İş ve Toleyis sendikaları grev aşamasına gelirken, diğer sendikaların büyük bölümü da arabulucu raporlarını beklemeye başladı. Kıdem tazminatı çalışmalarının da gündemden kalkmadığını söyleyen Atalay şöyle devam etti: “Kore modeli diyorlar, Kuzey mi Güney mi bilmiyoruz. Bir getirsinler bakalım. Biz bu sistemden memnunuz. Almayanlarla ilgili bir çalışma yapılmalı. Yüzlerce örneği var. Şu şeklini bozmadan 30 günü bozmadan devam edelim. Fon deyince tedirgin oluyoruz, fona iyi bakmıyoruz. Bakalım neyle gelecekler. Gerekirse 410 şube başkanımın hepsini Ankara’da toplarız. Kıdemle ilgili çalışıyorlar. Ama içimize sinmeyen bir şey olursa, İzmit’te yaptığımızı tüm Türkiye’de yaparız.”
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